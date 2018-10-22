Acun Ilıcalı TRT 1 ekranlarında başlayan ve daha sonra Star TV ekranlarına transfer olan günlük dizi Adını Sen Koy dizisinin kendi kanalına transfer etti. Star TV'de yayınlanan 390. bölümü ile ekranlara veda eden Adını Sen Koy dizisi final yaparak hayranlarını üzülmüştü. Çok sayıda takipçisi bulunan dizi bundan sonra TV8 ekranlarında yayına devam edecek.

ACUN ILICALI’DAN FLAŞ HAMLE

Tv8'in sahibi Acun Ilıcalı son dönemlerde yaptığı flaş hamlelerle dikkat çekmeye devam ediyor. Önce Gülse Birsel'in dizisi Jet Sosyete’yi kendi kanalına transfer eden, Daha sonra da başrollerini Buğra Gülsoy, Leyla Lidya Tuğutlu, Beren Gökyıldız gibi isimlerin paylaştığı yeni bir diziye başlayan Acun Ilıcalı Şimdi de Star TV'de Geçtiğimiz günlerde final yapan günlük dizi Adını Sen Koy dizisini kendi kanalında transfer etti. Günlük dizi olmasına rağmen çok sayıda takipçisi bundan Adını Sen Koy dizisinin başrollerinde Cenk Torun, Mert Öcal, Özlem Deniz Durmaz, Dünya Aydoğdu, Gökberk Demirci ve Tuğçe Ersoy gibi isimler yer alıyor.

CENK TORUN İNSTARAM HESABINDAN DUYURDU

Çılgın Bediş dizisi ile uzun süre adından söz ettiren Cenk Torun’un da başrollerinde yer aldığı Adını Sen Koy dizisinin TV8 ekranlarında transfer olduğunu Cenk Torun Instagram hesabından duyurdu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ünlü oyuncu en kısa süre içerisinde Yeni kanalları olan TV8 de yayına başlayacaklarını dile getirdi.