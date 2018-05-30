TV8 ekranlarında Serap Paköz’ün sunumuyla hafta içi her gün ekranlara gelen Gerçeğin Peşinde programında yaşanmış gerçek hikayeler işlenmeye devam ediyor. Bugün yayınlanan canlı yayında, kocası ölen kardeşinin karısına kaçan Behiye Durak’ın yaşadıkları ekrana geldi. 3 çocuğuyla İstanbul’da bir başına kalan genç kadının başına gelenler ekran başındakileri şok etti.

Serap Paköz’ün dobra sunumu ile TV8 ekranlarında yayınlanan Gerçeğin Peşinde’de bugün yine çok çarpıcı olaylar ekrana geldi. Programın canlı yayınına damga vuran en şaşırtan konu ise kocası ölen kardeşinin karısına kaçan Behiye Hanımın hikayesi oldu. Canlı yayında sesini duyurmaya çalıştı.

KOCASI ÖLEN ABİSİNİN KARISINA KAÇTI, 3 ÇOCUĞULA ORTADA KALDI

3 çocuk annesi Behiye Durak, kocası Ömer Durak tarafından ihanete uğradı. Yaklaşık 1,5 yıl önce abisi şehit düşen Ömer Durak, Siirt’te yaşayan ailesinin yanına sık sık gidip gelmeye başladı. Behiye Durak, aradan geçen kısa zaman sonrasında kocası ve eltisi Sinem Durak’ın gece geç saatlere kadar mesajlaştığını fark etti. Olayı kabullenemeyen genç kadın kocasının Sinem Durak’ı imam nikahlı karısı yaparak üstüne kuma getirmesine karşı çıktı. Ancak Ömer Durak ne karısına ne de ardında bıraktığı 3 çocuğuna aldırmadan Siirt’e giderek yengesi Sinem Durak ile imam nikahıyla evlendi. 3 çocuğuyla beraber İstanbul’da kalan ve çok zor zamanlardan geçtiğini söyleyen Behiye Durak, kocasına boşana davası açtığını ve böyle bir durumu asla kabul etmeyeceğini belirtti.

ÖMER DURAK TELEFON BAĞLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİ

Bugün Gerçeğin Peşin’de programının canlı yayınına telefon bağlantısı gerçekleştiren Ömer Durak, anne ve babasının bakıma muhtaç olduğunu bu sebepten de Siirt’te bulunmak zorunda kaldığını öne sürdü. Ölen abisinin karısına imam nikahı kıydığını kabul eden Ömer Durak, hem yengesinin hem de çocukların ortada kalmaması için bunu yaptığını ve resmi nikahlı karısı Behiye Durak’ın da yanına gelmesini istediğini belirtti. Sunucu Serap Paköz ve stüdyodaki konuklar Ömer Durak’ın söyledikleri karşısında büyük bir şok yaşadı.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com