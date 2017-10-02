Müge Anlı 2 Ekim 2017 son bölümde çok hareketli dakikalar yaşandı. Gaziantep’te 8 ay önce ortadan kaybolan, bir daha da hiçbir şekilde haber alınamayan Mehmet Elbay’ın kaybı ile ilgili hafta sonu çok önemli gelişmeler yaşandı. Bunun yanı sıra canlı yayına gelen bir ihbar da hem Müge Anlı’yı hem de izleyenleri heyecanlandırdı. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert 2 Ekim 2017 son bölümde yaşanan önemli gelişmeler…

Ekranların fenomen programı Müge Anlı, yeni sezonda da cinayetleri çözmeye kayıpları bulmaya devam ediyor. Müge Anlı 2 Ekim 2017 canlı yayında kayıp Mehmet Elbay’ı aramayı sürdürdü. Canlı yayına gelen görüntüler ve ihbar herkesi hem korkuttu, hem de heyecanlandırdı. Peki, Mehmet Elbay hayatta mı, yoksa öldürüldü mü?

YANMIŞ OLARAK BULUNAN EŞYALAR MEHMET ELBAY’IN MI?

Gaziantep’ten canlı yayını arayan bir izleyici, yerleşim yerine uzak bir bölgede yanmış eşyalar bulduklarını belirtti. Kadın izleyici aynı zamanda yanan eşyaların fotoğraflarını da çekerek Müge Anlı ekibine gönderdi. Yanan eşyalar arasında bulunan bir gözlük, bu eşyaların Mehmet Elbay’a ait olma ihtimalini arttırdı. Gözlüğün yanı sıra düğme ve yanmış ayakkabı da bulundu. Ayrıca telefonla bağlanan izleyici rüzgar estikçe bölgeden kötü kokular da geldiğini söyledi. Müge Anlı’nın ekibi, eşyaların Mehmet Elbay’a ait olup olmadığını anlamak için bölgeye hareket etti.

ÖZGÜR TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Müge Anlı ile Tatlı Sert Cuma yayınında 8 aydan bu yana kayıp olan ve 13 yaşında olduğu iddia edilen Zeyno isimli genç kız hamile olarak stüdyoya gelmişti. Daha sonra stüdyoya gelen polisler Zeyno ve birlikte yaşadığı Özgür’ü alıp emniyete götürmüştü. Sorgusunda bebeğin kendisinden olduğunu ve genç kız ile birlikte yaşadığını kabul eden Özgür, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zeyno ise ailesiyle kalmak istemediğini söyleyince devlet korumasına alındı.