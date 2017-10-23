Reyting Sonuçları 22 Ekim Pazar için açıklandı mı sorusu herkes tarafından merak ediliyor. Tv8’de O Ses Türkiye, FOX TV’de Savaşçı, Kanal D’de Çocuklar Duymasın, ATV’de Cennetin Gözyaşları, Star TV’de ise Ateşböceği, 22 Ekim Pazar Reyting Sonuçları birincisi olmak için yarışıyor. Peki, 22 Ekim 2017 Pazar Reyting Sonuçlarında kim birinci oldu? AB ve TOTAL’de Reyting Sonuçları 22 Ekim Pazar için açıklandı mı?

Televizyon tutkunları, 22 Ekim Pazar Reyting sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtını merak ediyor. Reyting sonuçları her gün saat 10.00 itibari ile açıklanıyor. İsterseniz gelin, bu akşam televizyonda hangi yapımlar reyting mücadelesi veriyor birlikte bakalım.

TV 8 O SES TÜRKİYE 22 EKİM 2017 PAZAR REYTİNG SIRALAMASI

TV 8’in izlenme rekorları kıran yarışması O Ses Türkiye 22 Ekim Pazar yeni bölüm ile ekranlara geldi. Acun Ilıcalı’nın sunumu ile ekrana gelen yarışmada jüri üyeleri Hadise, Yıldız Tilbe, Murat Boz ve Gökhan Özoğuz. Yarışmacılar yine canlı performanslarını jüri üyelerine beğendirmek için yarıştı. O Ses Türkiye yarışmasında format gereği jüri üyeleri de döndükleri yarışmacıların kendilerini seçmesi için yarışıyor ve ortaya oldukça ilginç görüntüler çıkıyor.

FOX TV SAVAŞÇI 22 EKİM 2017 PAZAR REYTİNG SIRALAMASI

Fox Tv’de ise Savaşçı dizisi 22 Ekim Pazar yeni bölüm ile reyting yarışına girdi. Turan ölecek mi sorusu da bu akşam yanıt buldu. Bomba patlamadı ve Turan şehit olmadı. Aslı da yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alındı. Savaşçı dizisi yine heyecan ve aksiyon dolu bir bölüm ile izleyenleri ekran başına kilitledi.

ÇOCUKLAR DUYMASIN 22 EKİM 2017 PAZAR REYTİNG SIRALAMASI

Kanal D’de ise efsane dizi Çocuklar Duymasın 22 Ekim Pazar yeni bölüm ile kahkaha tufanı kopardı. Yine çok eğlenceli bir bölüm ile ekrana gelen Çocuklar Duymasın, izleyenleri gülme krizlerine soktu.

22 EKİM 2017 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Reyting Sonuçları 22 Ekim Pazar için ertesi gün sabah saatlerinde açıklanacak. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz biz de haberimizden sizler için paylaşacağız.