Yemekteyiz 26 Ekim 2017 Yarışmacısı Recep Beyin Menüsü ve Puanı izleyenler tarafından çok merak ediliyor. Onur Büyüktopçu’nun sunumu ile ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında bu hafta yine bir çok kavga ve tartışma yaşandı. Bu kavgaların hepsinde ise Recep Bey başroldeydi. Yorumları nedeniyle tepki çeken Recep Bey, bugün yarışacak ve diğer yarışmacılara kendini göstermeye çalışacak. Peki, TV8 Yemekteyiz 26 Ekim 2017 Yarışmacısı Recep Bey menüsünü yetiştirdi mi?

TV 8 ekranlarında yeni formatı ile hafta içi her gün ekrana gelen Yemekteyiz programı ilgi ile takip edilmeye devam ediyor. TV8 Yemekteyiz 26.10.2017 Perşembe günü, sivri dilli yarışmacı Recep Bey yarışıyor. Peki, TV8 Yemekteyiz 26 Ekim 2017 Yarışmacısı Recep Bey nasıl bir menü hazırladı? TV8 Yemekteyiz 26 Ekim 2017 Yarışmacısı Recep Beyin yemekleri beğenildi mi? Recep Bey, diğer yarışmacılardan kaç puan aldı?

TV8 YEMEKTEYİZ 26 EKİM 2017 YARIŞMACISI RECEP BEYİN GÜNÜNDE NELER OLDU?

Hafta başından beri diğer bütün yarışmacıları eleştiren ve sürekli bir kusur bulan Recep Bey, bugün kendi evinde misafirlerini ağırlayacak. İlk günden bu yana oldukça iddialı konuşan Recep Bey, bugün hangi yemekleri yapacak ve daha da önemlisi bu yemekleri yetiştirebilecek mi? Recep beyin evinde neler yaşanacak? Bu soruların hepsini sizlere bu haberin devamında yanıtlayacağız.

Recep bey masaya önce domatesli erişte çorbasını getirdi. Ancak yarışmacılar bu çorbayı beğenmedi. Oktay bey, çorbada pişmemiş su tadı olduğunu söyledi. Mısır unlu fasülye kızartması ise birkaç yarışmacı tarafından beğenilse de genel anlamda olumsuz yorum aldı. Recep Beyin gavur dağı salatası ise çoban salataya benzetildi ve yine yarışmacılar olumsuz eleştiri yaptı. Recep beyin tavırları ise yarışmacıları çileden çıkardı.

Ana yemek olarak yarışmacılara tavuk ve Pilav ikram eden Recep Beyin ana yemeği beğenildi. Dilek Hanım ve Oktay bey arasında yaşanan sert tartışmalara sinirlenen Onur bey ise masadan kalktı. Oktay Bey, mutfağı kontrol ettiğinde temiz olmadığını söyledi. Recep beyin tatlısı da yarışmacılar tarafından beğenilmedi. Zaten en başta tatlıyı yapmayı bilmediğini söyleyen Recep Bey, bu konuda da çok eleştiri aldı.

TV8 YEMEKTEYİZ 26 EKİM 2017 YARIŞMACISI RECEP BEYİN PUANI

Tatlılar da yendikten sonra Recep Bey için yarışmacılar puanlama yapacak. Recep beyin aldığı puanı da sizlere buradan aktaracağız.

Yemekteyiz 26 Ekim 2017 Yarışmacısı Recep bey için puanlama yapıldı. Recep Bey için Oktay Bey 2, Esra Hanım 2, Dilek Hanım 0 ve Seda Hanım 1 puan verdi. Recep bey, rakiplerinden toplamda 5 puan alarak haftayı tamamladı. Yemekteyiz Haftanın finalinde yarın Esra hanım yarışacak. Esra Hanımın gününün tamamlanmasının ardından puanlar açıklanacak ve bu hafta birinci olan yarışmacı belli olacak.