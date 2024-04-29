﻿ Ankara’nın En İyisi: Şimşek Aspava Mithatpaşa
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Ankara’nın En İyisi: Şimşek Aspava Mithatpaşa

Ankara, Kızılay - Şimşek Aspava, 1968 yılından bu yana Ankara'nın kalbi Kızılay'da, lezzet ve tarz anlayışıyla fark yaratan bir mekan

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Ankara’nın En İyisi: Şimşek Aspava Mithatpaşa
Ankara’nın En İyisi: Şimşek Aspava Mithatpaşa Tarih: 2024-04-29 Saat: 11:06:19
Güncelleme : 2024-04-29 11:06:19

Ankara, Kızılay - Şimşek Aspava, 1968 yılından bu yana Ankara'nın kalbi Kızılay'da, lezzet ve tarz anlayışıyla fark yaratan bir mekan. Mustafa Şimşek tarafından kurulan ve Türk mutfağının seçkin tatlarını sunan bu eşsiz yer, 56 yıl boyunca hem gönlü hem de damak zevkini fethetmeyi başardı.

 

1970 yılında Kızılay, Konur Sokak'ta hizmete giren Aspava, Mustafa Şimşek’in unutulmaz lezzetleriyle kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı. Mustafa Şimşek’in 1982 yılında vefatıyla birlikte işletmeyi kardeşleri Cemal, Celal, Veysel ve oğlu Recep Şimşek devraldı. Aynı tutku ve hizmet anlayışıyla Aspava’yı yönetmeye devam eden Şimşek ailesi, mekanın köklü geleneğini sürdürdü.

 

Aspava’nın orijinal logosunda yer alan olimpiyat ve güreş sembollerinin bir anlamı var: Şimşek kardeşler, yoğun iş hayatlarına rağmen boş zamanlarında güreş yaparak bu sporda da başarılarını sürdürdü. Hem işlerinde hem de sporda elde ettikleri başarılar, Aspava’nın sadece bir yemek mekanı olmadığını, aynı zamanda bir yaşam tarzını temsil ettiğini gösteriyor.

 

Türk güreşinin unutulmaz isimlerinden Milli Güreşçi Mahmut Atalay da Aspava'nın bu serüveninde önemli bir yer tutuyor. Atalay, hem Şimşek kardeşlerin ustası hem de Aspava’nın ruhani lideri olarak kabul ediliyor.

 

Aspava’nın taklit edilmeyen, özgün lezzetlerinin arkasında, yıllar boyunca süregelen bir ustalık ve adanmışlık yatıyor. Mustafa Şimşek ve Mahmut Atalay'ın ruhları şad olsun; onların mirası, Şimşek Aspava ile yaşamaya devam ediyor.

 

Bu lezzet serüvenini yaşamak isteyen herkesi Şimşek Aspava'ya bekliyoruz; burada yemek yemek, tarihle, lezzetle ve tutkuyla buluşmak demek.



 

Aspava’nın Kurmayları ve En İyileri Şimşek Aspava!

Ankara’nın sevilen yemek noktalarından biri olan Şimşek Aspava, geleneksel lezzetleri modern bir dokunuşla sunarak adından söz ettirmeye devam ediyor. Eşsiz döneri ve meşhur pideleri ile bilinen mekan, müşterilerine unutulmaz bir yemek deneyimi sunuyor.

 

Şimşek Aspava’nın başarısının arkasındaki sır, kuşaktan kuşağa geçen tecrübe ve yenilikçi yaklaşımlarını birleştirmelerinden kaynaklanıyor. Mekanın sahipleri,  “Bizim için önemli olan müşterilerimizin memnuniyetidir. Geleneksel tarifleri korurken, onlara modern bir çevirme yapmak istedik.” dedi.

 

Restoranın menüsü, zengin çeşitliliği ile dikkat çekiyor. Ankara’nın en iyi dönercisi olarak gösterilen Şimşek Aspava, sadece dönerle sınırlı kalmayıp; ikramları, tatlıları ve salatalarıyla da müşterilerinin beğenisini kazanıyor.

 

Şimşek Aspava, kalitesi ve misafirperverliği ile bilinirken, çalışanlarının özverili hizmeti de dikkat çekiyor. Mekanın müdavimleri arasında yer alan Emine Hanım, “Her zaman sıcak bir karşılama ve lezzetli yemekler bulabiliyorum. Burası benim vazgeçilmezim.” şeklinde konuştu.

 

Ankara’nın gözde mekanlarından biri olan Şimşek Aspava, hem yerli hem de yabancı turistlerin uğrak noktası. Restoran, gelecek planları arasında menüsünü daha da genişleterek farklı lezzetler sunmayı hedefliyor.

 

Şimşek Aspava, kalitesi ve samimi atmosferiyle, Ankara’da yemek yemenin keyifli bir adresi olmaya devam ediyor. Lokantanın başarısı, sadece lezzetli yemekleriyle değil, aynı zamanda müşteri memnuniyetine verdiği önemle de pekişiyor. Restoran, ziyaretçilerine hem damak zevkini hem de gönlünü kazandırmayı başarıyor.

 

Web sitesi: https://simsekaspava.com.tr/

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