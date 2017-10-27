Müge Anlı ile Tatlı Sert 27 Ekim 2017 yeni bölümde neler yaşandı sorusunun yanıtı herkes tarafından merak ediliyor. Özellikle ölü bulunan Mısırlı iş adamı ve Karaman’da tek başına bahçede çalışırken ortadan kaybolan Fatma Uyanık konuları bugün işlendi. Mısırlı iş adamının son buluştuğu Varyemez lakaplı kişi kim? Fatma Uyanık, nasıl ortadan kayboldu? İşte Müge Anlı 27 Ekim 2017 son bölümde yaşananlar…

Müge Anlı 27 Ekim 2017 canlı yayında, yine Mısırlı iş adamı konusu konuşuldu. 22 gün önce kaldığı otelden ayrılan ve bir daha da kendisinden haber alınamayan iş adamının en son Varyemez lakaplı ve isminin Hakan olduğu iddia edilen kişi hakkında ortaya çıkanlar herkesi şok etti. Bu kişinin dolandırıcı ve aynı zamanda da kadın ticareti yapan bir kişi olduğu ortaya çıktı. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert 27 Ekim 2017 canlı yayında neler yaşandı?

MISIRLI İŞ ADAMI NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Mısırlı iş adamının oğlu Müge Anlı’ya başvurmuş ve 22 gündür kayıp olarak aranıyordu. Ancak iş adamının 8 Ekim tarihinde ölü olarak bulunduğu ve cesedinin de Adli Tıp kurumunda olduğu öğrenildi. Yüzü tanınmayacak hale gelen Mısırlı iş adamını oğlu teşhis etti. Şimdi en son onunla görüştüğü güvenlik kamerası kayıtlarından anlaşılan Varyemez lakaplı kişi her yerde aranıyor.

FATMA UYANIK İÇİN ARAMA YAPILDI

Karaman’da yaklaşık 2 hafta önce bahçede tek başına çalışırken kaybolan Fatma Uyanık için de Müge Anlı ile Tatlı Sert 27 Ekim 2017 yayınında çalışmalar devam etti. Vahap Varlı, Alperen Özcan ve Atilla beyin evlerinde jandarma ve polis ortaklaşa arama çalışması yaptı. Ekiplerin arama sonucunda ne buldukları ise hala bilinmiyor.