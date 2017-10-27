TV8 Yemekteyiz 27 Ekim 2017 yeni bölümde Esra Hanım yarışıyor. Haftanın finalinde Esra Hanım evinde misafirlerini ağırlayacak. Dilek Hanımın davranışları başta yarışmanın sunucusu Onur Büyüktopçu olmak üzere masadaki herkesi çileden çıkaracak. Peki, TV8 Yemekteyiz 27 Ekim 2017 Esra Hanım yarışmacılardan kaç puan alacak? TV8 Yemekteyiz 27.10.2017 Haftanın Birincisi kim olacak?

TV 8’in izlenme rekorları kıran yarışması Yemekteyiz 27 Ekim 2017 haftanın finali bölümü ile bugün ekranlara geldi. Haftanın son gününde yarışan isim Esra Hanım oldu. Esra Hanım, hızlı geçen bir alışveriş sürecinin ardından evine gelerek yemeklerini yapmaya başladı. Onur Beyin sorularına da yanıt veren Esra Hanım, menüsü için en iddialı olduğu yemekleri seçtiğini söyledi. Peki, TV8 Yemekteyiz 27 Ekim 2017 Esra Hanımın yemekleri beğenildi mi? TV8 Yemekteyiz 27 Ekim 2017 Esra Hanım kaç puan aldı? TV8 Yemekteyiz 27 Ekim 2017 haftanın birincisi kim oldu?

TV8 YEMEKTEYİZ 27 EKİM 2017 ESRA HANIMIN MASASINDA GERGİNLİK

Esra Hanım yarışmacı arkadaşlarını en iyi şekilde ağırlamak için büyük çaba harcadı. Misafirleri geldiği dakikadan itibaren ise masada gerginlikler başladı.

Esra Hanım yarışmacı arkadaşlarına ilk olarak çorba servisi yaptı. Çorba, Dilek hanım dışında herkes tarafından beğenildi. Dilek hanım ondan sonraki ara sıcakta da beğenmediğini söyledi. Pide servisi yapan Esra Hanımın pidesi de yarışmacılar tarafından beğenildi. Dilek hanım ise hiçbir yemekten memnun kalmadı.

Esra Hanım, ana yemek olarak kuzu ve makarna ikram etti. Yarışmacılar, bu ana yemeği de çok beğendi. Dilek Hanımın yediği peynir ekmeği de beğenmemesi artık yarışmacılara söyleyecek bir şey bıraktırmadı. Mutfağın ise fazla dağınık olması Dilek Hanım ve Oktay beyden tepki gördü. Esra Hanımın tatlısı ise şimdi değerlendirilecek.

TV8 YEMEKTEYİZ 27 EKİM 2017 ESRA HANIMIN PUANI

Esra hanım, masada yemeklerinin beğenilmesine rağmen Recep ve Oktay beylerden 3, Dilek Hanımdan 1 ve Seda Hanımdan 2 puan aldı. Seda Hanımın verdiği bu düşük puan biraz taktik olarak değerlendirildi.

TV8 YEMEKTEYİZ 27 EKİM 2017 HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

TV8 Yemekteyiz 27 Ekim 2017 Haftanın birincisi biraz sonra açıklanacak. TV8 Yemekteyiz 27 Ekim 2017 Haftanın finalinde iki birinci çıktı. Yarışmacılardan 9'ar puan alan Seda ve Esra Hanıma Onur beyde 10 üzerinden 8'er puan verdi. 17 puan alan iki yarışmacı bu hafta birinciliği paylaştı.