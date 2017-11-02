TV 8 Yemekteyiz 2 Kasım Perşembe yeni bölümü ile yine izleyenlere keyifli anlar yaşatıyor. Yemekteyiz’de haftanın dördüncü gününde ev hanımı Ayşe Hanım yarışıyor. Ayşe Hanım, misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak için oldukça yoğun bir çaba içerisine girdi. Peki, TV 8 Yemekteyiz 2 Kasım Perşembe yarışmacısı Ayşe Hanımın yemekleri beğenildi mi? TV 8 Yemekteyiz 2 Kasım 2017 Perşembe Ayşe Hanım kaç puan aldı?

Yemekteyiz’de bugün haftanın iddialı yarışmacılarından Ayşe Hanım yarışıyor. Ev hanımı olan Ayşe Hanım, eşini kısa süre önce kaybettiğini ve çocukları ile yaşadığını söylemişti. Ayşe Hanım, önce süratli bir market alışverişi yaptı. Ardından da yarışmacıları için hazırladığı menüyü 3 saat içerisinde yetiştirmek için kolları sıvadı. Peki, Ayşe Hanımın menüsünde neler var? TV 8 Yemekteyiz 2 Kasım 2017 Perşembe Ayşe Hanımın yemekleri beğenildi mi?

TV 8 YEMEKTEYİZ 2 KASIM PERŞEMBE YARIŞMACISI AYŞE HANIM'IN MASASINDA NELER YAŞANDI?

Haftanın 4. gününde Ayşe Hanım yarışıyor. Ayşe Hanım misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak için özenle menüsünü hazırladı. Peki, Ayşe Hanım'ın masasında neler yaşandı?

Ayşe Hanım bütün menüsünü bitirdi ve yarışmacı arkadaşlarına ikram etti. Ancak haftanın 4. günü yarışan Ayşe Hanımın yemekleri rakipleri tarafından pek beğenilmedi. Ayşe Hanım ve Mehmet bey arasında son anlarda büyük gerginlikler yaşandı.

TV8 YEMEKTEYİZ 2 KASIM 2017 AYŞE HANIMIN PUANI

TV 8 Yemekteyiz 2 Kasım Perşembe günü yarışan Ayşe Hanıma rakipleri Mehmet Bey 1, Esra Hanım 3, Nurşah Hanım 1 ve Metehan Bey 2 puan verdi. Ayşe Hanım toplamda 7 puan alarak haftayı tamamladı. Onur beyin verdiği puan ise yarın açıklanacak. TV 8 Yemekteyiz 3 Kasım 2017 haftanın finalinde ise Esra Hanım yarışacak. Oldukça gergin bir gün hem izleyenleri hem de yarışmacıları bekliyor.