Müge Anlı ile Tatlı Sert 7 Kasım 2017 Son Bölüm ile bugün ekrana geldi. Programın açılışında Müge Anlı müjdeli bir haber verdi. Kayıp olarak aranan iki kızın, Ankara’da karakola gittiği ve polise teslim olduğu belirtildi. Aileleri gözleri yaşlı şekilde günlerdir kızları arıyordu. Ankara’da polise ulaşan kızların sağlık durumlarının iyi olduğu anlaşıldı. İşte Müge Anlı 7 Kasım 2017 son bölümde yaşananlar…

ATV’nin en çok izlenen programı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Başarılı sunucu Müge Anlı’nın sunumu ile ekranlara gelen programda, faili meçhul cinayetler aydınlatılmaya, kayıplar bulunmaya devam ediliyor. Bugün program açılışında Müge Anlı 3 aileye güzel haberi verdi. Arkadaş olan ve birlikte kaçan iki kız, Ankara’da polise başvurarak ailelerinin kayıp olarak kendilerini aradığını söyledi. Kızlar, ailelerine teslim edilecekler. Diğer yandan yine kayıp olarak aranan bir erkek ise polise gidip ifade vererek, kayıp kaydının düşürülmesini istedi.

KAYISI İLE İNSANLARI DOLANDIRAN KİŞİNİN ANNESİ MÜGE ANLI EKİBİNİ ARADI

Müge Anlı ile Tatlı Sert 7 Kasım 2017 günü önemli bir gelişme de yaşandı. Kayısı ile insanları dolandıran Cüneyt’in annesi program ekibini arayarak, kendisinin bu konu ile bir ilgisi olmadığını, insanların kendisini kötü bilmesini istemediğini söyledi. Müge Anlı kadına tepki göstererek, “Senin oğlun ömür boyu hapis yatacak, insanlar seni kötü bilse ne olur, bilmese ne olur” ifadelerini kullandı.

UĞUR ÖZKAN NASIL ÖLDÜ?

Eşi ile tartışan, ardından eşinin kullandığı arabanın kaputuna tutunarak 5 km boyunca giden ve daha sonra düşerek hayatını kaybeden Uğur Özkan’ın şüpheli ölümü de Müge Anlı 7 Kasım 2017 son bölümde konuşuldu. Elektronik kelepçe ile ev hapsinde bulunan Hatice Özkan’da canlı bağlantı ile programa katıldı. Burada yaptığı açıklamada eşi ile boşanmak istediğini, ancak eşinin bunu kabul etmediğini söyledi. O gece de aralarında tartışma yaşandığını belirten Hatice Özkan, eşinin kendisini öldürmeye kalktığını kendisinin de korku ile arabaya binerek o kadar yol gittiğini, bu sırada eşinin aracın kaputuna tutunduğunu söyledi.