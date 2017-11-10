﻿ Reyting Sonuçları 9 Kasım 2017: Bizim Hikaye, Siyah İnci, Ver Elini Aşk, Kanatsız Kuşlar Hangisi Birinci?

Reyting Sonuçları 9 Kasım 2017: Bizim Hikaye, Siyah İnci, Ver Elini Aşk, Kanatsız Kuşlar Hangisi Birinci?

Bizim Hikaye, Siyah İnci, Ver Elini Aşk, Kanatsız Kuşlar gibi dizilerin birinci olmak için yarıştığı 9 Kasım 2017 Perşembe Reyting Sonuçları merak içerisinde bekleniyor. Yeni bölümleri ile ekrana gelen bu diziler, yine sevenlerini ekran başına topladı. Komedi, dram, aksiyon ve eğlence türünde bir çok dizinin yarıştığı gecede reyting birincisini yine televizyon izleyicisi belirledi. Peki, Reyting Sonuçları 9 Kasım 2017 için nasıl oldu? Dün akşam, TOTAL ve AB’de hangi yapımlar reyting birincisi oldu?

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Reyting Sonuçları 9 Kasım 2017: Bizim Hikaye, Siyah İnci, Ver Elini Aşk, Kanatsız Kuşlar Hangisi Birinci?
Reyting Sonuçları 9 Kasım 2017: Bizim Hikaye, Siyah İnci, Ver Elini Aşk, Kanatsız Kuşlar Hangisi Birinci? Tarih: 2017-11-10 Saat: 05:00:33
Güncelleme : 2017-11-10 05:00:33

Bizim Hikaye, Siyah İnci, Ver Elini Aşk, Kanatsız Kuşlar gibi dizilerin birinci olmak için yarıştığı 9 Kasım 2017 Perşembe Reyting Sonuçları merak içerisinde bekleniyor. Yeni bölümleri ile ekrana gelen bu diziler, yine sevenlerini ekran başına topladı. Komedi, dram, aksiyon ve eğlence türünde bir çok dizinin yarıştığı gecede reyting birincisini yine televizyon izleyicisi belirledi. Peki, Reyting Sonuçları 9 Kasım 2017 için nasıl oldu? Dün akşam, TOTAL ve AB’de hangi yapımlar reyting birincisi oldu? 

9 Kasım 2017 reyting sonuçları birincisi olmak için 4 dizi yarıştı. Bizim Hikaye, Siyah İnci, Ver Elini Aşk, Kanatsız Kuşlar dizileri yeni bölümleri ile ekrana geldi. Peki, hangi yapımın yeni bölümü daha çok izlendi? Dün akşam 9 Kasım 2017 Reyting Sonuçları birincisi kim oldu? 

 

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