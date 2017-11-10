Müge Anlı ile Tatlı Sert 10 Kasım 2017 canlı yayını ile yine izleyenleri ekran başına kilitledi. Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Müge Anlı, 10.00 – 13.00 saatleri arasında izlenme rekorları kırıyor. Bugüne kadar onlarca kayıp bulan ve bir çok cinayetin çözülmesinde yardımcı olan programda yardım konusunda da oldukça hassas davranılıyor ve kampanyalar düzenleniyor. Peki, Müge Anlı 10 Kasım 2017 son bölümde neler yaşandı? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde Fatma Uyanık Bulundu Mu?

Müge Anlı’nın programında 6 Ekim’den bu yana kayıp olan Fatma Uyanık’ın son durumu izleyenler tarafından merak ediliyor. Karaman’da bağ evinde iken bir anda sırra kadem basan 32 yaşındaki Fatma Uyanık’tan hala bir haber alınamadı. Fatma Uyanık’ın kaçırıldığı düşünülürken, arama çalışmaları için İstanbul'dan özel ekip Karaman’a gitti. Her gün olduğu gibi bu gün de programın bir kısmında bu konu ele alındı. İşte Müge Anlı 10 Kasım 2017 son bölümde yaşananlar…

RİZE’DE KARDEŞLERİN MEZAR YERİ KAVGASI

Akıl almaz olay Rize’de yaşandı. Anne ve babalarının mezarlarının yanına ağabeylerinin oğlunun gömülmesi üzerine kardeşler ayaklandı. Müge Anlı 10 Kasım 2017 canlı yayınına katılan kardeşler, mezarın açılmasını ve ölünün çıkarılmasını istedi. Mahkemelik olan kardeşlerin iki tarafı da inadından vazgeçmiyor. Müge Anlı ise 4 kardeşin arasında kaldı ve sözlerini dinletemiyor.