11 Kasım Pazar Reyting Sonuçları merak içerisinde bekleniyor. İsimsizler, Fazilet Hazım ve Kızları, Yeni Gelin, Kalbimdeki Deniz ve bu akşam ilk kez izleyici karşısına çıkan Bahtiyar Ölmez reytinglerde birinci olmak için yarıştı. Peki, 11 Kasım 2017 Pazar reytinglerinde kim birinci oldu? Bu akşam ekrana gelen iddialı diziler arasında 11 Kasım Pazar Reyting Sonuçları kazananı hangisi oldu? İşte, 11 Kasım 2017 Pazar reyting sonuçları…

11 Kasım reyting sonuçları hafta sonunun ilk gününde merak içerisinde bekleniyor. Bu akşam hangi projeler ekranlarda yer aldı? Yeni başlayan diziler var mı? İsimsizler, Fazilet Hazım ve Kızları, Yeni Gelin, Kalbimdeki Deniz, Bahtiyar Ölmez gibi diziler arasından hangisi birinci oldu? 11 Kasım 2017 Pazar reyting sonuçlarında birinci kim oldu?

İSİMSİZLER NEFES KESTİ

İsimsizler 11 Kasım Pazar yeni bölümü ile nefes kesti. İsimsiz Kahramanlar, bu defa İstanbul’da patlatılmak istenen canlı bombalara engel olmak için çalıştı. Canlı bombalar engellendi ama Kor Yakup’un kızına bu defa bomba yeleği giydirdiler. Peki, Yakup’un kızı kurtulabilecek mi? Bu sorunu yanıtı ise gelecek bölümde izleyenleri bekliyor olacak.

FAZİLET’İ ZOR GÜNLER BEKLİYOR

Fazilet Hazım ve Kızları 11 Kasım 2017 Cumartesi yeni bölüm ile ekranlara geldi. Yasemin’in oyunu ile Fazilet evden kovuldu. Ece’de kendisine destek çıkmayınca eski mahallesine dönen Fazilet, harabe evde sefalet içerisinde yaşamaya başladı. Yasemin, Ece’ye de bir oyun oynadı ve artık onu da avucunun içine aldı.

YENİ GELİN’DE KAHKAHA TUFANI

Yeni Gelin’de ise bu akşam yine kahkaha tufanı koptu. Bella’nın Adana’daki maceraları yine izleyenleri ekran başına kilitledi. Oldukça eğlenceli bir bölümle ekrana gelen Yeni Gelin’de Ağa’yı yine kadınları çıldırttı.