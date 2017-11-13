12 Kasım 2017 Pazar Reyting Sonuçları belli oldu. Haftanın son gününde Fox Tv’de Savaşçı, Star’da Dolunay, Kanal D’de Çocuklar Duymasın, Show Tv’de Klavye Delikanlıları, ATV’de ise Cennetin Gözyaşları yeni bölümleri ile ekrana geldi. Yine her akşam olduğu gibi beş farklı kanalın beş farklı dizi ile yaraştığı 12 Kasım 2017 Pazar Reyting Sonuçlarında kim birinci oldu?

Savaşçı, Dolunay, Çocuklar Duymasın, Cennetin Gözyaşları, Klavye Delikanlıları gibi iddialı diziler, 12 Kasım 2017 Pazar Reyting Sonuçları için yarıştı. Reyting birincisini ise her gün olduğu gibi bugün de TV izleyicisi tarafından belirlendi. Peki, 12 Kasım 2017 Pazar akşamı en çok hangi dizi izlendi? 12 Kasım 2017 Pazar Reyting Sonuçlarında hangi dizi birinci oldu?

SAVAŞÇI SON BÖLÜM NEFES KESTİ

Fox TV’nin rekortmen dizisi Savaşçı yeni bölüm ile yine nefes kesti. Kopuz Albay yine tehlikede. Onu korumak ise Kılıç Timinin görevi. Fakat görevden alınan Kopuz Albay’ı gizli gizli korumak zorundalar. Bu da işleri daha zor hale getiriyor. Peki, Temo ve Doktor’un eline düşen Kopuz Albay, kurtulmayı başarabilecek mi?

ÇOCUKLAR DUYMASIN FİNAL Mİ YAPIYOR?

Yaz aylarında başlayan Çocuklar Duymasın dizisi, ilk bölümleri ile reyting rekorları kırmıştı. Fakat son günlerde yaşanan düşüş nedeniyle dizinin final kararı aldığı iddia ediliyor. Çocuklar Duymasın’ın geçtiğimiz hafta yayınlanan son bölümünde de Meltem Haluk’tan ayrılma kararı alarak izleyenleri şoke etmişti.