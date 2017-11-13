TV8 Yemekteyiz 13 Kasım 2017 Yeni bölüm yeni hafta yarışmacıları ile başladı. Bu hafta yine 5 yeni yarışmacı haftanın birincisi olabilmek için yarışacak. Birbirinden iddialı yarışmacılar bu hafta en iyi yemeklerini yaparak rakiplerini evlerinde ağırlayacak. Peki, TV8 Yemekteyiz 13 Kasım 2017 Yeni Hafta Yarışmacıları Kimler? Bugün hangi yarışmacı yarışacak ve yemekleri rakipleri tarafından beğenilecek mi?

Yemekteyiz 13.11.2017 Yeni bölüm ile bugün ekrana geliyor. Bu haftanın yarışmacılarının kimler olduğu herkes tarafından merak ediliyor. TV8 Yemekteyiz 13 Kasım 2017 haftanın ilk gününde Tuğba Hanım evinde rakiplerini ağırlayacak. İsterseniz, bu haftanın yarışmacılarını tanımaya başlayalım. İşte Yemekteyiz 13.11.2017 yeni yarışmacıları…

YEMEKTEYİZ 13 KASIM 2017 YENİ YARIŞMACILARI KİMLER?

Yemekteyiz’in yeni haftasında ilk yarışmacı Tuğba Sağgelen. 34 yaşındaki yarışmacı evli ve bir kızı var. Doğum fotoğrafçılığı yapan Tuğba Hanım aslen Tekirdağlı.

Salı günü yarışacak olan Safiye Osmanolu 49 yaşında. Evli ve iki kızı var. Kuaför olan yarışmacı şu anda çalışmıyor.

Çarşamba günü yarışacak olan yarışmacı Gökhan Serbest bekar ve işletmecilik yapıyor. Aslen Makedonyalı olan yarışmacı iddialı olduğunu söylüyor.

Perşembe günü ise emekli okul öncesi öğretmeni Fatma Büyükünsal yarışacak. 51 yaşında olan Fatma Hanımın bir kızı var.

Cuma günü haftanın finalinde yarışacak olan isim ise Tolgo Bozok. 27 yaşındaki yarışmacı bekar ve işletmesi. Aslen Ordulu olan yarışmacı, ailesi ile birlikte yaşıyor.

YEMEKTEYİZ 13 KASIM 2017 TUĞBA HANIMIN EVİNDE NELER YAŞANDI?

Yemekteyiz’de haftanın ilk yarışmacısı Tuğba hanım hızlı ve zorlu geçen bir market alışverişinin ardından evine gelerek yemeklerini yapmaya başladı. Tuğba Hanımın evinde yaşananları sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Tuğba Hanım misafirlerine ilk olarak mercimek çorbası ikram etti. Mercimek çorbasını bazı yarışmacılar biraz sıvı bulsa da genel anlamda beğenildi. Ara sıcak olarak misafirlerine paçanga böreği ve havuç salatası ikram eden Tuğba hanımın böreği beğenilmedi.

Tuğba Hanımın ana yemeğinde menüde güveç yazmaması nedeniyle yarışmacılar eleştirdi. Bunun yanı sıra pilav da bazı yarışmacılar tarafından hamur bulundu. Bu tabire Tuğba Hanım bozuldu. Fatma Hanımın muzlu magnolia tatlısı da bütün yarışmacılar tarafından beğenildi. Yarışmacıların yemeklerini tamamlamasının ardından hemen puanlamaya geçildi.

YEMEKTEYİZ 13 KASIM 2017 TUĞBA HANIM RAKİPLERİNDEN KAÇ PUAN ALDI?

Haftanın ilk gününde Tuğba Hanım Gökhan Beyden 2, Fatma Hanımdan 6, Tolga beyden 5 ve Safiye Hanımdan 6 puan alarak toplamda 19 puana ulaştı. Onur Beyin verdiği puan ise Cuma günü haftanın finalinde açıklanacak ve birinciyi belirleyecek.