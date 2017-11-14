Müge Anlı ile Tatlı Sert 14 Kasım Salı yeni bölümde, Murat Uğur için arama çalışması yapılıyor. Murat Uğur, en son arkadaşı Fatih ile birlikte görülmüş ve bir daha da kendisinden haber alınamamıştı. Fatih’e şizofreni teşhisi konduğu ve ilaçlarını kullanmadığı biliniyor. Rus bir eşi olan ve babasının teşvik ile eşinin arkadaşlarıyla birlikte olduğunu iddia eden Fatih, 8 kişilik bir ölüm listesi hazırladı. Bu listede yer alan Murat Uğur ve bir kişi daha kayıp. Peki, Müge Anlı 14 Kasım 2017 Son Bölümde neler yaşandı?

ATV’nin fenomen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün saat 10.00 – 13.00 arasında izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Müge Anlı’nın sunumu ile ekrana gelen dizide son günlerde Denizli’de yaşanan korkunç olay konuşuluyor. Rus eşinin arkadaşları ile ilişkisi olduğunu iddia eden ve 8 kişilik bir ölüm listesi hazırlayan Fatih isimli kişiden hala bir haber yok. Listede olan iki kişi ise kayıp. Bunlardan birinin telefonunun bulunduğu noktada kadavra köpekleri tepki verdi ve arama çalışmaları başladı. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde neler yaşandı?

MURAT UĞUR BULUNDU MU?

Müge Anlı 14 Kasım 2017 yeni bölümde aile Murat Uğur’dan gelecek bir haber bekliyor. Dün kadavra köpeklerinin tepki verdiği yerde kepçe ile kazı çalışmaları başlamıştı. Çalışmaların sonucunu sizlere haberimizin devamında aktaracağız.