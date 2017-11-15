14 Kasım Salı Reyting Sonuçları için meraklı bekleyiş sona erdi. Ufak Tefek Cinayetler, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Tutsak, Kadın gibi diziler bu akşam reytinglerde birinci olmak için yarıştı. Tutsak dizisi zaten bugüne kadar reyting başarısı yakalayamadığı için bu akşam final bölümü ile ekranlara geldi. Peki, 14 Kasım Salı Reyting Sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

Reyting sonuçlarını belirleyen TV izleyicisi her gün reytinglerde kimin birinci olduğunu da merak ediyor ve takip ediyor. Haftanın ikinci gününde Ufak Tefek Cinayetler, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Tutsak, Kadın gibi diziler reytinglerde birinci olmak için yarıştı. Bu akşam yayınlanan diziler arasında yine birinciyi televizyon izleyicisi belirledi. Peki, 14 Kasım Salı Reytingleri nasıl şekillendi?

EDHO YİNE ZİRVEDE!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ile Salı gecesinde zirveyi bırakmadı. Hızır’ın hapse girmesinin ardından Meryem masaya oturdu. Fakat bu durum Meryem’in hayatını tehlikeye attı. Hızır cezaevinde olduğu için karısını da ailesini de koruyamıyor. Meryem şimdi ne yapacak? Kendini masadakilerden ve Hızır’ın düşmanlarından nasıl koruyacak?

UFAK TEFEK CİNAYETLER DE ÇOK İZLENİYOR

Yeni başlamasına rağmen Star TV’nin dizisi Ufak tefek Cinayetler de çok izlenen yapımlar arasında yer alıyor. Güçlü bir oyuncu kadrosu olan, farklı konusu ile dikkat çeken dizide bu akşam da izlenme rekorları kırdı. Dizide kimin öldüğü ve kimin öldürdüğü ise henüz bilinmiyor.

TUTSAK FİNAL YAPTI

Kanal D’de yayınlanan dizi Tutsak ise bu akşam ekranlara gelen bölümü ile final yaptı. Reytinglerde güçlü rakiplerine karşı dayanamayan dizi final bölümü ile bu akşam