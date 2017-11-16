TV 8 Yemekteyiz 16 Kasım Perşembe 54. Bölümde bugün Fatma Hanım yarışıyor. Emekli okul öncesi öğretmeni olan Fatma Hanım, mor saçları ile ilk günden bu yana dikkat çekiyor. Misafirlerini bugün evinde ağırlayacak olan Fatma Hanım yemeklerini yetiştirebildi mi? TV 8 Yemekteyiz 16 Kasım 2017 yarışmacısı Fatma Hanım kaç puan aldı? TV 8 Yemekteyiz 54. Bölümde neler yaşandı?

Yemekteyiz 16.11.2017 yeni bölümü başladı. Yemekteyiz 54. bölümde bugün yarışmacılar Fatma Hanımın evine konuk olacaklar. Rakipleri için güzel bir menü hazırlayan Fatma Hanım, 3 saat içerisinde yemekleri ve masası da dahil olmak üzere bütün hazırlıklarını tamamlamak zorunda. Peki, TV 8 Yemekteyiz 16 Kasım Perşembe son bölümde Fatma Hanım yetişebilecek mi? Fatma Hanımın evine konuk olan rakipleri yemekler hakkında hangi eleştirileri yapacak? İşte Yemekteyiz 16 Kasım son bölümde yaşananlar…

YEMEKTEYİZ 16 KASIM 2017 FATMA HANIMIN EVİNDE NELER YAŞANDI?

Fatma Hanım, yemek hazırlığı için çıktığı market alışverişinde oldukça heyecanlıydı. Hatta dış ses kendisini alışverişte bu kadar heyecanlıyken, yemekleri nasıl yetiştireceği konusunda uyararak sakin olmasını istedi. Yemek alışverişini tamamlayan Fatma Hanım evine geldi.

Fatma Hanım misafirlerine ilk olarak düğün çorbası ikram etti. Fatma Hanımın çorbası genel anlamda beğenildi, ama bazı yarışmacılar kuzu etinin koktuğunu söyleyince, Onur bey tepki gösterdi. Fatma Hanım ara sıcak olarak misafirlerine kereviz ve salata sundu. Yarışmacılar kerevizin yandığını fark etmedi. Fakat Onur bey yanık olduğunu açıkladıktan sonra Gökhan Beyden bu konuda tepki geldi. Fatma Hanım ana yemek olarak, gömlek sarma ve iç pilav ikram etti. Bazı yarışmacılar hem pilavda hem de ana yemekte et olmasını eleştirse de Onur bey ikisini de çok beğendiğini söyledi.

Fatma Hanım son olarak rakiplerine kendi yaptığı profiterolü ikram etti. Ancak rakipleri Fatma Hanımın tatlısını çok beğenmedi. Safiye Hanım tadın çok fazla olduğunu söylese de tatlıyı beğendiğini itiraf etti.

YEMEKTEYİZ 16 KASIM 2017 FATMA HANIMIN PUANI

Fatma Hanım kendi gününde Gökhan beyden 2, Safiye Hanımdan 6, Tolga beyden 5 ve Tuğba Hanımdan 2 puan alarak toplamda 15 puan aldı. Onur beyin puanı ise yarın haftanın finalinde açıklanacak. Yemekteyiz 17 Kasım haftanın finalinde ise Tolga bey yarışacak.