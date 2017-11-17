﻿ Yemekteyiz 17 Kasım 2017 Haftanın Finalinde Neler Yaşandı? Yemekteyiz 17.11.2017 Haftanın Finalinde Kim Birinci Oldu?

Yemekteyiz 17 Kasım 2017 Haftanın Finalinde Neler Yaşandı? Yemekteyiz 17.11.2017 Haftanın Finalinde Kim Birinci Oldu?

Yemekteyiz 17 Kasım 2017 Haftanın Finali bugün ekranlara geliyor. Haftanın finalinde yarışacak olan isim ise Tolga Bey. Hafta başından bu yana Tolga beyin eleştirileri diğer yarışmacılar tarafından tepki görmüştü. Peki, Yemekteyiz 17 Kasım 2017 Haftanın Finalinde Tolga Bey yemeklerini yetiştirebildi mi? Rakiplerine güzel bir menü hazırlayan Tolga Bey, kaç puan aldı? Yemekteyiz 17.11.2017 Haftanın Finalinde Kim Birinci Oldu?

Anasayfa MEDYA Yemekteyiz 17 Kasım 2017 Haftanın Finalinde Neler Yaşandı? Yemekteyiz 17.11.2017 Haftanın Finalinde Kim Birinci Oldu?
Yemekteyiz 17 Kasım 2017 Haftanın Finalinde Neler Yaşandı? Yemekteyiz 17.11.2017 Haftanın Finalinde Kim Birinci Oldu?
Yemekteyiz 17 Kasım 2017 Haftanın Finalinde Neler Yaşandı? Yemekteyiz 17.11.2017 Haftanın Finalinde Kim Birinci Oldu? Tarih: 2017-11-17 Saat: 13:00:35
Güncelleme : 2017-11-17 13:00:35

Yemekteyiz 17 Kasım 2017 Haftanın Finali bugün ekranlara geliyor. Haftanın finalinde yarışacak olan isim ise Tolga Bey. Hafta başından bu yana Tolga beyin eleştirileri diğer yarışmacılar tarafından tepki görmüştü. Peki, Yemekteyiz 17 Kasım 2017 Haftanın Finalinde Tolga Bey yemeklerini yetiştirebildi mi? Rakiplerine güzel bir menü hazırlayan Tolga Bey, kaç puan aldı? Yemekteyiz 17.11.2017 Haftanın Finalinde Kim Birinci Oldu?

TV 8’in ilgi ile izlenen yarışması Yemekteyiz 17 Kasım 2017 Haftanın finalinde yine birinciyi belirleyecek ve birinci olan yarışmacıya 10 bin TL ödül verilecek. Bugün Yemekteyiz’de genç yarışmacı Tolga Bey, rakipleri için menüsünü hazırlayacak. Peki, Yemekteyiz 17 Kasım 2017 Tolga Bey yemeklerini yetiştirebilecek mi? Yemekteyiz 17.11.2017 Tolga Bey kaç puan alacak? Yemekteyiz 17 Kasım 2017 Haftanın Finalinde kim birinci olacak?

YEMEKTEYİZ 17 KASIM 2017 TOLGA BEYİN EVİNDE YAŞANANLAR

Tolga bey, markette ucu ucuna tamamladığı alışverişin ardından evine gelerek yemeklerini yapmaya başladı. Misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak isteyen Tolga bey, 3 saat içerisinde bütün yemeklerini yetiştirmeye çalışıyor. Tolga Bey, yemeklerini tamamladıktan sonra masasını hazırlayacak ve kendisi de giyinmiş halde misafirlerini karşılayacak. 

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