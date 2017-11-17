Kanal D’nin yeni başlayan yarışması Alışveriş Melekleri 17 Kasım 2017 Haftanın Finali bölümü ile ekrana geldi. Kemal Doğulu ve Ivana Sert’in jüri olduğu yarışmada, Ayşegül Doğan, Nihal Candan ve Simay Tokatlı, o hafta gelen yarışmacıları en iyi şekilde hazırlayarak jüri üyelerinin karşısına çıkıyor ve puan toplamaya çalışıyor. Haftanın finalinde ise en yüksek puanı alan yarışmacı ve onun alışveriş meleği, 10 bin TL’lik ödülü kendi aralarında paylaşıyor.

Kanal D Alışveriş Melekleri 17 Kasım 2017 Haftanın Finalinde yarışmacılar Beyaz Show konseptinde hazırlandı. Programa gitmek için kombin yapan yarışmacılardan bugün en yüksek puanı kim aldı? Kanal D Alışveriş Melekleri 17 Kasım 2017 Haftanın Finalinde Birinci Kim Oldu? Alışveriş Melekleri 17 Kasım 2017 Haftanın Finalinde 10 bin TL ödülü kim kazandı?

GÜNÜN KONSEPTİ BEYAZ SHOW OLDU

Alışveriş Melekleri 17.11.2017 bölümünde günün konsepti Beyaz Show programına konuk olarak katılmak oldu. Nihal Candan, Simay Tokatlı ve Ayşegül Doğan bir talk Show için yarışmacılarını en iyi şekilde hazırlamaya çalıştı. Özellikle Nihal Candan’ın kombini diğer yarışmacılardan çok eleştiri aldı.

ALIŞVERİŞ MELEKLERİ 17 KASIM 2017 HAFTANIN FİNALİNDE BİRİNCİ KİM OLDU?

Yarışma hala devam ediyor. Haftanın finalinde birinci açıklandıktan sonra sizlerle de paylaşacağız ve detayları aktarmaya devam edeceğiz.

Haftanın finalinde kombin için en az parayı harcayan takım +1 puan alacak. Bugün en uygun fiyata 3 parçayı tamamlayan ve ekstra bir puan kazanan takım Nihal Candan ve Melisa oldu. Kemal Doğulu ve Ivana Sert’in puanları sayesinde 10 Bin TL ödülü kazanan takım belli olacak. Kemal Doğulu 1 puanını hiçbir yarışmacıya vermedi. Ivana Sert ise puanını Simay ve Sesil’e verdi. Haftanın birincisi 6 puanla Simay ve Sesil olarak 10 bin TL ödülü kazandı.