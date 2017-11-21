Zahide Yetiş’in Show Tv’de yayınlanan programında bugün Aynur isminde bir kadının sakallı şekilde yayına çıkması herkesi şaşkına çevirdi.

Show Tv’de sabah saatlerinde Zahide Yetiş’in sunumu ile ekranlara gelen programa Aynur isminde bir kadın katıldı. Kadının görüntüsü ise izleyenlerin ağızlarını açık bıraktı. Bir erkek gibi sakalları ve bıyıkları olan kadın, bu durum yüzünden sözlüsünün kendisinden ayrıldığını söyledi.

“ALIYORUM AMA YİNE ÇIKIYOR”

Talihsiz kadın, 40 yaşında olduğunu ve Hatay’da yaşadığını belirterek, sakallarının 30 yaşından beri çıktığını, bugüne kadar defalarca sakal ve bıyıklarını aldığını ancak bu durumdan kurtulamadığını söyledi.

NİŞANLISI BİLE TERK ETTİ

Başına gelen bu olay yüzünden sosyal ortamda da dışlandığını söyleyen kadın, nişanlısının da bu yüzden kendisini terk ettiğini dile getirdi. Zahide Yetiş’in programının doktor konuğu ise, kadının bir uzman tarafından muayene edilmesi gerektiğini ve bu durumun farklı nedenleri olabileceğini söyledi. Aynur isimli kadını, Zahide Yetiş’in programı konu hakkında uzman bir hekime yönlendirecek.