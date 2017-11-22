21 Kasım Salı reytingleri herkes tarafından merak ediliyor. EDHO, Ufak Tefek Cinayetler, Ver Elini Aşk, Kadın gibi dizilerin yeni bölümleri rakiplerini geride bırakmak için reyting sonuçlarında yarıştı. Salı günleri rekabetin en çetin olduğu günlerden biri. Her hafta Salı akşamı reyting sonuçları merakla takip ediliyor. Peki, Reyting sonuçları 21 Kasım Salı günü nasıl şekillendi? 21 Kasım Salı total, AB ve ABC1 sonuçlarında hangi dizi birinci oldu?

21 Kasım Salı reyting sonuçları günün galibini ortaya koydu. İlk sırada yer alan yapım bu hafta da değişmedi. ATV’nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 81. bölüm ile yine reytinglerde zirvede yer aldı. Fenomen dizinin ardından ikinci sırada ise Star TV’nin dizisi Ufak Tefek cinayetler yer aldı. İsterseniz gelin, Reyting sonuçları 21 Kasım Salı günü detaylı incelemesine ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 81. bölüm ile Ufak Tefek Cinayetler 5. bölümde yaşananlara bir göz atalım.

EDHO SON BÖLÜM İLE YİNE NEFES KESTİ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 81. son bölüm ile yine nefes kesti. Sevilen dizide Meryem kendisine doğrultulan silahtan kurtulmayı başardı, ancak kızının katilini hala öğrenemedi. Hızır’ın hapse girmesinin ardından masaya oturan Meryem, Ekrem’e de ailesinin arkasından iş çeviren herkese de kafa tuttu. Meryem, bir daha bir kadının ya da çocuğun kılına zarar gelmesi durumunda masadaki herkesi öldüreceğini söyledi. Hızır ise hapisten kaçmak için bir yol aramaya başladı. Kimsesiz Yaşar ile hapiste konuşan Hızır, oradan çıkmanın bir yolunu arıyor.

MERVE’NİN OYUNLARI OYA’YI PES ETTİRDİ

Ufak Tefek Cinayetler 5. bölümde ise Oya, artık Merve ve Pelin’in oyunları karşısında artık dayanamıyor ve İzmir’e gitmeyi planlıyor. Fakat bir yandan da bu başladığı işi yarım bırakmak istemiyor.