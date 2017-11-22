Müge Anlı 22 Kasım 2017 son bölüm canlı yayın ile izleyenlerin karşısına çıktı. İş yerinde çalışanlar bile programı kaçırmak istemiyor ve Müge Anlı canlı yayın izleme linki arıyor. Biz de sitemizde sizler için Müge Anlı son bölüm hakkında detayları veriyoruz. Sitemizden Müge Anlı ile Tatlı Sert Son Bölümde yaşananları anlık olarak takip edebilirsiniz. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert 22 Kasım 2017 son bölümde yaşananlar…

ATV’de hafta içi her gün saat 10.00 ve 13.00 arasında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert gündüz kuşağının en çok izlenen programı olmaya devam ediyor. Zaman zaman Prime Time’da bile birincilikleri olan programda son dönemlerde sürekli Fatma Uyanık olayı konuşuluyor. 6 Ekim’de ortadan bir anda kaybolan ve bir daha da kendisinden haber alınamayan Fatma Uyanık’ı arama çalışmaları devam ediyor. Peki, Müge Anlı 22 Kasım 2017 Son Bölümde Fatma Uyanık Bulundu Mu? Fatma Uyanık hakkında yeni bir gelişme var mı? İşte Müge Anlı canlı yayında yaşananlar…

FATMA UYANIK İÇİN ALPEREN ÖZCAN CANLI YAYINDA

Müge Anlı 22 Kasım 2017 Son Bölümde 48 gündür kayıp olan Fatma Uyanık aranmaya devam ediyor. Bugün canlı yayına Vahap Varlı’nın o gün yanında olan arkadaşı Alperen Özcan, diğer arkadaşları ve o gün Vahap Varlı’nın arabasında bir kadın gördüğünü söyleyen Mehmet bey katıldı. Mehmet Bey ifadesinin hala arkasında olduğunu, o gün araçta bir kadın gördüğünü ama onun Fatma Uyanık olup olmadığını bilmediğini söyledi. Alperen Özcan ise Mehmet beyin hemen gidip ifade vermesinden dolayı yalan söylediğini düşünmediğini dile getirdi.