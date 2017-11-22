TV 8 Yemekteyiz 58. Bölümde bugün Volkan bey yarışıyor. Yemekteyiz 22 Kasım 2017 haftanın 3. gününde yarışan Volkan Bey, misafirleri için hangi yemekleri hazırladı? Dün, az eleştiri yaptığı için tepki gören ve kendi günü için hazırlık yaptığı iddia edilen Volkan Bey’in evinde neler oldu? Yemekteyiz 22.11.2017 Volkan Bey Kaç Puan Aldı? Yemekteyiz 58. Bölümde Neler yaşandı?

TV8’in sevilen programı Yemekteyiz 58. Bölüm ile bugün ekrana geliyor. Yemekteyiz yeni bölüm yarışmacısı Volkan Bey, rakiplerinden en yüksek puanı alıp birinci olmak için en iyi yemeklerini hazırlamak istiyor. Peki, Volkan Bey, Yemekteyiz 22 Kasım 2017 yeni bölüm için hangi yemekleri tercih etti? Yemekteyiz 58. Bölümde Volkan Bey rakiplerinden kaç puan aldı? Yemekteyiz 22.11.2017 son bölümde neler oldu?

YEMEKTEYİZ 22 KASIM 2017 VOLKAN BEYİN GÜNÜNDE NELER YAŞANDI?

Yemekteyiz haftanın üçüncü gününde renkli kişiliği ile dikkat çeken Volkan Bey yarışıyor. Volkan bey, dün timsah eti yediğini söyleyerek dikkatleri çekmişti. Bugün rakiplerini evinde ağırlayan Volkan Bey, en güzel yemeklerini seçerek hazırlamak için önce market alışverişine çıktı. Market alışverişi sırasında Volkan Bey çok zor anlar yaşadı. Menüsünün başlangıcı olarak Volkan Bey, Tarhana Çorbası ikram etti. Misafirler ise bunun tarhana çorbasına hiç benzemediğini söyleyerek eleştirdi.

Volkan beyin ara sıcaklarını ve salatasını bütün yarışmacılar çok beğendi. Ana yemekte ise püreden saç çıktığı iddia edildi. Gizem Hanım ana yemek konusunda eleştirilerini sıralarken, Volkan beyin tepkisine bozuldu. Gizem Hanım Volkan Beyin sadece etini beğendiğini söyledi.

Volkan Bey son olarak tatlı ikramı yaptı. Misafirleri için krem karamel hazırlayan Volkan Bey’in tatlısı yarışmacılar tarafından beğenildi. Adem Bey, bu defa da tatlının süslemesini eleştirdi.

YEMEKTEYİZ 22 KASIM 2017 VOLKAN BEY KAÇ PUAN ALDI?

Yemekteyiz 58. bölümde yarışan Volkan Bey, Gizem Hanımdan 2, Adem beyden 2, Şehnaz Hanımdan 4 ve Çiğdem Hanımdan 3 puan alarak toplamda 11 puana ulaştı. Yemekteyiz 59. bölümde yarın Çiğdem Hanım yarışacak. Bakalım Çiğdem Hanımın gününde neler olacak?