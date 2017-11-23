Kanal D ekranlarında yayınlanan ancak yaz sezonunun ardından reytinglerde büyük bir çakılma yaşayan Çocuklar Duymasın, yayıncı kuruluşun kanalda diziyi yayından çıkarmasına rağmen yeni bölüm çekimlerine devam ederek Türk televizyon tarihinde bir ilki gerçekleştiriyor.

Efsane dizi Çocuklar Duymasın uzun yıllardır süren serüvenini Kanal D ekranlarında devam ettirmiş ve yaz aylarına bomba gibi bir başlangıç yapmıştı. Yaz sezonunun bitmesi ve kış sezonunun başlamasıyla reytinglerde büyük bir çakılma yaşayan Çocuklar Duymasın için yayıncı kuruluş kararı vermiş ve diziyi yayın akışından çıkartmıştı. Ancak Çocuklar Duymasın ekibinin yeni bölüm çekimlerine devam ettiği öğrenilirken yayından çıkarıldığı halde yeni bölüm çekimlerine devam etmesi büyük şaşkınlık yarattı.

TÜRK TELEVİZYON TARİHİNDE BİR İLK

Çocuklar Duymasın’ın Kanal D ekranlarında geçtiğimiz haftaki yeni bölümünün yayınlanmaması izleyicilerin kafasını karıştırmış ve herkes dizinin apar topar yayından kaldırıldığını düşünmüştü. Birde yayıncı kuruluşun dizinin yayınlandığı güne ‘Hayati ve Diğerleri’ isimli yeni diziyi yayına koyması Çocuklar Duymasın’ın yayından kaldırıldığı düşüncelerini güçlendirmişti. Dizinin henüz final bölümü yayınlanmazken yayından kaldırılıp kaldırılmadığı merak edilmeye başlandı. Dizinin yaşadığı sıkıntılarla ilgili yorumlarda bulunan ünlü televizyoncu Mesut Yar, Çocuklar Duymasın’ın yapımcısı Birol Güven’le bir görüşme gerçekleştirdiğini ve başarılı yapımcının kendisine, dizinin çekimlerinin tam gaz devam ettiğini ancak yayın akışının kanalın kararına bağlı olduğunu söylediğini açıkladı.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com