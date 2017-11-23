Evlilik programların yayından kaldırıldı ama gündüz kuşağı programlarında skandallar bitmek bilmiyor. Toplum psikolojisi ile oynayan programlardan biri de Seda Sayan'ın programı oldu. Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın Show Tv’de sunduğu gündüz kuşağı programında evli ve üç çocuklu Meral Daldaran'ın 14 en küçük çocuğunun kocasından olmadığı ortaya çıkmıştı ve 'Yoğurtçu Bayram' adlı kişinin kendisine zorla sahip olduğunu iddia etmişti.

Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın Programındaki reyting çabası bu kadarına da pes dedirtirken, 14yaşındaki çocuğun psikolojisi hiç düşünülmeden yapılan DNA testine ise tepkiler çığ gibi büyüyor.

DNA TESTİ SONUCUNU CANLI YAYINDA AÇIKLADILAR

Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın özel bir televizyon kanalında yapılan programında canlı yayında açıklanan DNA testi sonucunda Meral Daldaran’ın 14 yaşındaki çocuğu kocasından çıkmamıştı. Stüdyoda yaşanan şokun ardından kadın, ‘Yoğurtçu Bayram‘ adlı bir kişinin kendisine tecavüz ettiğini iddia etmişti. Yeniden yapılan test ile Yoğurtçu Bayram’ın, 14 yaşındaki kızının babası olduğu kesinleşti.

RTÜK ŞİKAYET YAĞMURUNA TUTULDU

RTÜK geçen yıl televizyon kanallarına yaptığı baskı ile evlilik programlarının yayından kalkmasını sağlamıştı. Ancak bu defa da TV yapımcıları ve şovmenleri reyting uğruna kanallarda skandal üstüne skandal yaratmaya başladı. Akıl almaz iddialar, en mahrem konular programlarda gündeme geliyor. İzleyenler ise bu durumdan oldukça şikayetçi. Son gelen bilgilere göre özellikle Seda Sayan’ın programında yaşanan bu skandalın ardından Radyo Televizyon Üst Kurulu’na şikayet yağdı ve keşke evlilik programları yayından kaldırılmasaydı yorumları yapıldı.