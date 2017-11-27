Yemekteyiz 27 Kasım 2017 yeni bölüm ile bugün ekrana geliyor. Yemekteyiz’de bugün 5 yeni yarışmacı izleyenlere tanıtılıyor. Bu haftanın yeni yarışmacıları kimler? Haftanın ilk gününde hangi yarışmacı yarışacak? Yemekteyiz 27 Kasım 2017 Haftanın Yeni Yarışmacıları kimler? TV 8 27.11.2017 Yarışmacısı kaç puan aldı?

TV8’de ünlü oyuncu Onur Büyüktopçu’nun sunumu ile ekrana gelen Yemekteyiz 27 Kasım 2017 yeni bölüm ile bugün ekranda. Yemekteyiz programını çok sevmesine rağmen çalıştığı ya da başka bir işi olduğu için izleyemeyen takipçilerimize bir de canlı olarak buradan aktarıyoruz. Bugün Yemekteyiz’de neler oldu? Yemekteyiz 27 Kasım 2017 Haftanın Yeni Yarışmacıları kimler? TV 8 27.11.2017 Yarışmacısı kim ve kaç puan aldı? Bütün bu soruların yanıtı haberimizin devamında sizi bekliyor.

YEMEKTEYİZ 27 KASIM 2017 HAFTANIN YENİ YARIŞMACILARI KİMLER?

Yemekteyiz’de haftanın ilk gün heyecanı başlıyor. Bu hafta Pazartesi günü yarışacak olan yarışmacı, Tuna Bey. Tuna Turhan, 38 yaşında ve Tarih öğretmeni. Bekar olan Tuna Bey yalnız yaşıyor.

Haftanın ikinci gününde yarışacak olan 25 yaşındaki Cemre Uyanık, Turizmle uğraşıyor, bekar ve ailesi ile yaşıyor.

Haftanın üçüncü gününde 45 yaşındaki Gül Ören Yeter yarışacak. 45 yaşındaki Gül Hanım ev hanımı, evli ve 2 çocuğu var.

35 yaşındaki Dağcan Turhan haftanın dördüncü günü yarışacak. İşletmeci olan Dağcan bey, bekar ve annesi ile yaşıyor.

Haftanın finalinde ise aslen Gaziantepli olan ev hanımı 36 yaşındaki Seher Türker yarışacak. 2 yıllık evli olan Seher hanımın bir kızı var.

YEMEKTEYİZ 27 KASIM 2017 YARIŞMACISI TUNA BEYİN EVİNDE YAŞANANLAR

Yemekteyiz’de haftanın ilk günü yarışacak olan Tuna Bey market alışverişine çıktı ve oldukça eğlenceli anlar yaşadı. Tuna bey ve Onur bey mutfakta da keyifli dakikalar geçirdi.

Tuna bey misafirlerine ilk olarak çorba ikram etti. Mahmuta Çorbası yapan Tuna beyin çorbasının doğru yapılmadığı konuşuldu. Genel anlamda çorba beğenildi.

Tuna Bey, ara sıcak olarak yarışmacılara kuru dolma, kısır ve salata ikram etti. Kısır beğenildi, ancak kuru dolma ve salata eleştiri yağmuruna tutuldu.

Tuna beyin ana yemeğini de yarışmacılar genel anlamda beğenmedi. Özellikle Tuna beyin her yorumda yöresel demesi yarışmacılar tarafından eleştirildi.

Tuna bey son olarak rakiplerine dondurmalı irmik tatlısı ikram etti. Tatlı da beğenilmedi.

YEMEKTEYİZ 27 KASIM 2017 YARIŞMACISI TUNA BEY KAÇ PUAN ALDI?

Yemekteyiz TV 8 27.11.2017 Yarışmacısı Tuna Bey yaptığı yemekler için Cemre Hanımdan 3, Dağcan beyden 5, Gülören Hanımdan 2 ve