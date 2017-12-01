Yemekteyiz 65. Bölüm Haftanın Finali birincisi kim oldu sorusu herkes tarafından merak ediliyor. Yemekteyiz 1 Aralık 2017 haftanın finali bölümünde bu haftanın en çok yorum yapan isimlerinden olan Seher Hanım yarışıyor. Hafta boyunca eleştirileri ile gündemde kalan Yemekteyiz 1 Aralık yarışmacısı Seher Hanım kaç puan aldı? Yemekteyiz 1 Aralık 2017 Haftanın finalinde kim birinci oldu? Yemekteyiz 65. bölümde haftanın kazananı kim oldu?

TV 8’in izlenme rekorları kıran yarışması Yemekteyiz 1 Aralık 2017 Haftanın finali bölümü izleyenler tarafından yine merak içerisinde takip ediliyor. Yemekteyiz 65. Bölümde bugün Seher hanım yarışıyor. Seher Hanım, bütün hafta boyunca yaptığı yorum ve eleştiriler ile dikkat çekmişti. Hatta dün Dağcan Bey’in evinde Gülören hanım, yarın için Seher hanıma bilendiklerini bile söylemişti. Peki, Yemekteyiz 1 Aralık 2017 son bölümde Seher Hanımın evinde neler yaşandı? Yemekteyiz 1.12.2017 son bölümde Seher Hanım rakiplerinden kaç puan aldı? Yemekteyiz 65. Bölüm Haftanın Finalinde Kim Birinci Oldu? Yemekteyiz 1 Aralık 2017 Haftanın Kazananı Kim?

YEMEKTEYİZ 1 ARALIK 2017 SEHER HANIMIN GÜNÜNDE NELER YAŞANDI?

Yemekteyiz 1 Aralık 2017 Haftanın Finali bölümünde bugün iddialı yarışmacı Seher Hanım yarışıyor. Seher Hanım, oldukça hızlı bir market alışverişi yaptı. Bu sırada dış ses ile dedikodu yapmayı da elden bırakmayan Seher Hanım, bugün herkesin üstüne geleceğini söyledi, ama birincinin kendisi olacağını ve rakibinin olmadığını iddia etti.

Seher Hanım rakiplerine çorba olarak tarhana çorbası ikram etti. Özellikle Gülören Hanımın yorumları Seher Hanımı sinirlendirdi. Ara sıcak olarak Seher Hanım börek ve salata ikramı yaptı. Bu defa da Gülören Hanım salatanın sosunun katılmamasını eleştirdi. Ayrıca ara sıcakta sarma da vardı ancak bu da beğenilmedi. Seher Hanım ana yemek olarak misafirlerine ikramını yaptı, ancak bu yemekler de beğenilmedi.

YEMEKTEYİZ 1 ARALIK 2017 SEHER HANIMIN KAÇ PUAN ALDI?

Yemekteyiz 1 Aralık 2017 Haftanın Finali bölümünde Seher Hanım, Cemre Hanımdan 4, Dağcan beyden 4, Gülören Hanımdan 3 ve Tuna beyden de 1 puan alarak toplamda 12 puana ulaştı.

YEMEKTEYİZ 1 ARALIK 2017 HAFTANIN FİNALİNDE KİM BİRİNCİ OLDU?

Yemekteyiz 1.12.2017 haftanın finalinde Onur bey de puanlarını açıkladı. Bunun ardından birinci olan yarışmacı açıklandı. Bu hafta 20’şer puanla Cemre Hanım ve Gül Hanım birinciliği paylaştı. Onur Bey Cemre Hanıma 10 üzerinden 6, Gül hanıma 10 üzerinden 7 verdiğini açıkladı.