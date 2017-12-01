Kanal D’nin moda ve stil yarışması Alışveriş Melekleri fırtına gibi esmeye devam ediyor. Heyecan dolu yarışmada yeni hafta da geride kaldı ve Alışveriş Melekleri 1 Aralık Haftanın Finali günü geldi çattı. Peki, Alışveriş Melekleri 1 Aralık 2017 haftanın finalinde kazanan kim oldu? Alışveriş Melekleri 1 Aralık 2017 haftanın finalinde 10 bin TL’yi Ayşegül Doğan’ın mı, Simay Tokatlı’nın mı, Nihal Candan’ın mı yarışmacısı kazandı?

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Alışveriş Melekleri programının jüri üyeliğini Kemal Doğulu ve Ivana Sert yapıyor. Yarışmanın melekleri ise eski moda programlarından tanınan Nihal Candan, Ayşegül Doğan ve Simay Tokatlı. Her hafta 3 yeni yarışmacı Melekleri ile birlikte yarışıyor ve haftanın finalinde bir Melek ve yarışmacısı birinci oluyor. Peki, Alışveriş Melekleri 1 Aralık Haftanın Finali Kim Kazandı? Alışveriş Melekleri 1 Aralık 2017 Son Bölümde neler yaşandı?

ALIŞVERİŞ MELEKLERİ 1 ARALIK HAFTANIN FİNALİ KİM KAZANDI?

Alışveriş Melekleri 1 Aralık Haftanın Finali Kim Kazandı sorusu yanıt buldu. Nihal, Ayşegül ve Simay haftanın son gününde yine yarışmacılarını hazırlayarak podyuma çıkardı. Haftanın son gününde en çok beğenilen kombin Simay’ın kombini oldu. Nihal’in eleştirileri yüzünden Ayşegül Doğan gözyaşlarına boğuldu. Günün en az parayla kombinini tamamlayan yarışmacısı ise Ayşegül ve Deniz oldu ve artı 1 puanı da kazandı. Bu hafta Ivana Sert 1 puanını Simay ve Seren’e verdi. Kemal Doğulu da 1 puanını Simay ve Seren’e verdi. Bu Hafta 6 puanla kazanan Ayşegül ve Deniz oldu.