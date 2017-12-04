3 Aralık 2017 Reyting Sonuçları merak içerisinde bekleniyor. Haftanın son gününde yine birbirinden iddialı yapımlar, reytinglerde birinci olmak için yarışıyor. Bu akşam Savaşçı, Çocuktan Al Haberi Ünlüler, Cennetin Gözyaşları, Dolunay, Çocuklar Duymasın dizileri arasından yine en çok izleneni Tv izleyicisi belirleyecek. Peki, 3 Aralık 2017 Reyting Sonuçları birincisi kim oldu?

Haftanın her günü olduğu gibi 3 Aralık 2017 Reyting Sonuçları da merak içerisinde bekleniyor. Pazar gecesi televizyon izleyicisi çok iddialı yapımlardan hangisini birinci yaptı? 3 Aralık 2017 Reyting Sonuçları nasıl şekillendi? Peki, Savaşçı, Çocuktan Al Haberi Ünlüler, Cennetin Gözyaşları, Dolunay, Çocuklar Duymasın gibi yapımlardan hangisi bu akşam reytinglerde birinci oldu? İşte bütün bu soruların cevapları…

SAVAŞÇI ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

Fox TV’de Pazar akşamları ekrana gelen dizi Savaşçı, bu akşam da reyting sonuçlarında yerini korudu ve zirvede yer aldı. Savaşçı dizisi son bölümde Kılıç Timi bu defa da Azerbaycan’daydı. Azeri vatandaşların imdadına yetişen Kılıç timi, bir kez daha izleyenleri ekran başına kilitledi. 3 Aralık 2017 Reyting Sonuçları da bu hafta ikinci sırada ise Savaşçı dizisinin özeti yer aldı.

FERİT VE NAZLI ARASINDAKİ BUZLAR ERİYOR

Star TV’nin dizisi Dolunay ise bu hafta 3. sıraya oturdu. Nazlı ve Ferit aralarındaki buzları eritiyor ve birbirlerine daha da yaklaşıyor. Nazlı artık kendini tamamen Ferit’e bırakmış durumda. Ama şimdi de Ferit’in annesi bu aşka engel olmak için elinden geleni yapıyor. Çift, her şeye rağmen hem aşklarını hem de Bulut’u korumak için ellerinden geleni yapıyor. Bakalım Ferit ve Nazlı bu zorluklar karşısında daha ne kadar dayanacak?