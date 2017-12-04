Stil Avcıları 4 Aralık 2017 yeni bölümde Melekler ve Yıldızlar takımları günün finalinde birini olabilmek için yarışıyor. Stil Avcıları 4.12.2017 günün konsepti ne oldu? Melekler takımından haftanın finalinde bir yarışmacı elenmişti. Yeni katılan yarışmacı kim olacak? Stil Avcıları 4 Aralık 2017 Günün konsepti ne? Bugün günün finalinde en yüksek puanı Melekler Mi Yıldızlar Mı aldı?

Fox TV’nin sevilen moda yarışması Stil Avcıları 4 Aralık 2017 yeni bölüm ile bugün ekranlara geliyor. Demet Şener, Hakan Akkaya ve Uğurkan Erez’in jüri üyesi oldukları yarışmada, Melekler ve Yıldızlar takımları her gün günün konseptini yerine getirmek ve en yüksek puanı almak için yarışıyor. Peki, Stil Avcıları 4 Aralık 2017 Günün konsepti ne? Bugün Stil Avcıları’nda hangi yarışmacılar yarışıyor? Stil Avcıları 4.12.2017 son bölümde neler oldu?

STİL AVCILARI 4 ARALIK 2017 GÜNÜN KONSEPTİ

Stil Avcıları 4 Aralık 2017 Günün Konsepti Metalik Uzay renkleri oldu. Bugün bu konseptte Tuğçe ve Ecem yarışacak. Alışveriş aşamasında renkli dakikalar yaşayan Tuğçe ve Ecem, hazırladıkları kombinlerle stüdyoya geldi. Tuğçe simli bir tulum üzerine metalik renkli bir mont tercih ederken, Ecem ise siyah pantolun ve bluz üzerine metalik renkli bir mont giymişti. Tuğçe ve Ecem podyumdayken, Ecem’in Tuğçe hakkında yaptığı açıklamalar konuşuldu. Ecem kombini ile Hakan Akkaya’dan 6, Demet Şener’den 6 ve Uğurkan Erez’den de 7 puan aldı. Tuğçe ise Hakan Akkaya’dan 7, Demet Şener’den 7 ve Uğurkan Erez’den 7 puan aldı.

STİL AVCILARI 4 ARALIK 2017 GÜNÜN KAZANANI

Bugün Ecem 19 puan, Tuğçe ise 21 puan aldı. Haftanın ilk gününde Melekler 19 Puan, Yıldızlar ise 21 puana ulaştı.