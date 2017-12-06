﻿ Yemekteyiz 6 Aralık 2017 Çarşamba Enis Beyin Evinde Neler Yaşandı, Enis Bey Kaç Puan Aldı?

Yemekteyiz 6 Aralık 2017 Çarşamba Enis Beyin Evinde Neler Yaşandı, Enis Bey Kaç Puan Aldı?

Yemekteyiz 6 Aralık 2017 Çarşamba günü haftanın üçüncü gününde genç yarışmacı Enis Bey yarışıyor. 24 yaşındaki Enis Bey, ekonomist ve uzun yıllar boyunca yurt dışında yaşamış. Şu anda İstanbul’da yalnız yaşayan Enis Bey, bugün rakiplerine en iyi yaptığı yemeklerini ikram edecek ve beğendirmeye çalışacak. Peki, Yemekteyiz 6 Aralık 2017 Çarşamba Enis Beyin Evinde Neler Yaşandı? Yemekteyiz 6.12.2017 Enis Bey kaç puan aldı?

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Yemekteyiz 6 Aralık 2017 Çarşamba Enis Beyin Evinde Neler Yaşandı, Enis Bey Kaç Puan Aldı?
Yemekteyiz 6 Aralık 2017 Çarşamba Enis Beyin Evinde Neler Yaşandı, Enis Bey Kaç Puan Aldı? Tarih: 2017-12-06 Saat: 15:13:05
Güncelleme : 2017-12-06 15:13:05

Yemekteyiz 6 Aralık 2017 Çarşamba günü haftanın üçüncü gününde genç yarışmacı Enis Bey yarışıyor. 24 yaşındaki Enis Bey, ekonomist ve uzun yıllar boyunca yurt dışında yaşamış. Şu anda İstanbul’da yalnız yaşayan Enis Bey, bugün rakiplerine en iyi yaptığı yemeklerini ikram edecek ve beğendirmeye çalışacak. Peki, Yemekteyiz 6 Aralık 2017 Çarşamba Enis Beyin Evinde Neler Yaşandı? Yemekteyiz 6.12.2017 Enis Bey kaç puan aldı?

TV 8’in fenomen yemek yarışması Yemekteyiz, Onur Büyüktopçu’nun sunumu ile bugün haftanın 3.  gününde ekrana geldi. Bu haftanın en genç yarışmacısı Enis Bey, misafirlerini evinde ağırladı ve en başarılı olduğu yemekleri onlar için hazırladı. Enis bey, bugün 3 saat içerisinde yemekleri yetiştirebildi mi? Yemekteyiz 6 Aralık 2017 Çarşamba Enis Bey kaç puan aldı?

TV 8 YEMEKTEYİZ 6 ARALIK 2017 ÇARŞAMBA ENİS BEY’İN MENÜSÜ
Yemekteyiz 6 Aralık 2017 Çarşamba günü yarışmacılar Enis beyin evinde toplandı. İlk olarak Enis bey, misafirlerine çorba ikramı yaptı. Çorba genel anlamda beğenildi. Kinoa salatasını bilmeyenler de vardı ama genel anlamda beğenildi. Enis Bey ana yemekte el yapımı makarnayı yetiştiremedi bu yüzden sadece misafirlerine etini sundu. Et de yanmış olduğu gerekçesi ile diğer yarışmacılar tarafından eleştirildi. Tatlısı da beğenilmeyen Enis bey, yine de misafirlerine çok kibar davrandı. 

TV 8 YEMEKTEYİZ 6 ARALIK 2017 ÇARŞAMBA ENİS BEY KAÇ PUAN ALDI?
Genç yarışmacı Enis Bey bugün Şevki beyden 2, Alev hanımdan 4, Mukadder hanımdan 4 ve Elena hanımdan da 

 

 

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