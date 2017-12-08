Alışveriş Melekleri 8 Aralık 2017 Cuma Haftanın Finali bölümü bugün ekranlara geliyor. Yarışmada Deniz Akkaya, Ivana Sert ve Kemal Doğulu jüri üyesi. Her hafta bir Melek ve yarışmacısı birinci olurken, bundan sonra bir Melek ve yarışmacısı da yarışmaya veda edecek. Peki, Alışveriş Melekleri 8 Aralık Haftanın finalinde neler yaşandı? Alışveriş Melekleri 8 Aralık Cuma haftanın finalinde kim birinci oldu? Alışveriş Melekleri 8 Aralık Cuma kim elendi?

Kanal D’de hafta içi her gün ekranlara gelen Alışveriş Melekleri 8 Aralık 2017 Cuma Haftanın finali heyecanı başladı. Bugün yine bir Melek ve yarışmacısı birinci olarak 10 bin TL ödülün sahibi olurken, bir Melek ve yarışmacısı ise yarışmaya veda edecek. Peki, Alışveriş Melekleri 8 Aralık günün konsepti ne? Alışveriş Melekleri 8 Aralık Cuma hangi yarışmacı kaç puan aldı? Alışveriş Melekleri 8 Aralık Haftanın finalinde kim birinci oldu, kim elendi?

ALIŞVERİŞ MELEKLERİ 8 ARALIK 2017 CUMA HAFTANIN FİNALİ KONSEPTİ

Alışveriş Melekleri 8 Aralık 2017 Cuma Haftanın Finalinde her yarışmacı kendisi için bir konsept belirliyor. Eskiden yarışmacılara konsepti jüri üyeleri veriyordu, ancak yarışmanın formatı değiştiği için artık konsepti Melek ve yarışmacısı birlikte belirliyor.

ALIŞVERİŞ MELEKLERİ 8 ARALIK 2017 CUMA KİM BİRİNCİ OLDU?

Alışveriş Melekleri 8 Aralık 2017 Cuma Haftanın Finalinde hafta boyunca en yüksek puanı alan isim birinci olacak ve 10 bin TL ödülün sahibi olacak. Bu hafta 10 Bin TL’yi kazanan isim Zeynep ve Melike oldu.

ALIŞVERİŞ MELEKLERİ 8 ARALIK 2017 CUMA KİM ELENDİ?

Alışveriş Melekleri 8 Aralık 2017 Cuma Haftanın Finalinde elenen Melek ve yarışmacısı da belli oldu. Bu hafta en az puanı alan Nihal Candan ile yarışmacısı Neslihan ve Ayşenur Balcı ve yarışmacısı Çağla oldu. Alışveriş Melekleri 8 Aralık 2017 Cuma Haftanın Finalinde elenen Ayşenur Balcı ve yarışmacısı Çağla oldu.