Müge Anlı 11 Aralık 2017 Son Bölüm ile bugün ATV’de ekranlara geldi. Kastamonu’da yaşanan esrarengiz yangın herkesi ekran başına kilitledi. Kastamonu’da evlerinde yangın çıkan 5 kişilik aileden 4’ünden haber yok, biri için ise DNA sonucu bekleniyor. Diğer yandan Mehmet Abalak toprağa verildi ve katilleri de hala aranıyor. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert 11 Aralık 2017 son bölümde neler yaşandı? İşte Müge Anlı son bölümde yaşananlar ve Müge Anlı canlı yayın izleme linki…

ATV ekranlarının fenomen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün saat 10.00 – 13.00 arasında ekrana geliyor. Ünlü sunucu Müge Anlı’nın hazırlayıp sunduğu programda gündeme dair önemli konular işleniyor. Peki, Müge Anlı 11 Aralık 2017 Son Bölümde neler yaşandı? Müge Anlı ile Tatlı Sert 11 Aralık 2017 son bölümde hangi konular işlendi? Müge Anlı son bölümde Kastamonu olayı ne?

KASTAMONU’DA ESRARENGİZ YANGIN

Müge Anlı tarihinde ilk defa işlenen bir olay, Kastamonu’da yaşandı. Kastamonu’da 5 kişilik ailenin evinde çıkan yangında yanda bulunan evle birlikte 2 ev kül oldu. Fakat yangının ardından evin içerisinde sadece bir kişiye ait kemikler bulundu. Aileden diğer beş kişiden ve 13 hayvandan ise haber yok. Bulunan kemiklerin kime ait olduğunun belirlenmesi için ise DNA sonucu bekleniyor.

MEHMET ABALAK’IN KATİLİ KİM?

Diğer Yandan Osmaniye’de öldürülen Mehmet Abalak ise toprağa verildi. Mehmet Abalak’ın acılı ailesi katillerin bulunması için yardım istiyor. Adli Tıp kurumundan gelecek sonuçların ardından Mehmet Abalak’ın kim ya da kimler tarafından öldürüldüğü ortaya çıkacak.