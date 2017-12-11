Yemekteyiz 11 Aralık 2017 yeni bölümde yeni haftanın yarışmacıları tanıtıldı. Yeni haftada 5 yeni yarışmacı haftanın finalinde birinci olabilmek ve ödülü kazanabilmek için yarışacak. Peki, Yemekteyiz 11 Aralık 2017 Yeni Yarışmacıları Kimler? Bugün Yemekteyiz’de kim yarıştı ve kaç puan aldı? Yemekteyiz 11.12.2017 Son Bölümde Neler Oldu?

TV 8’in fenomen yarışması Yemekteyiz’de yeni hafta heyecanı başladı. Yemekteyiz 11 Aralık 2017 Yeni haftanın yarışmacıları herkes tarafından merak ediliyor. Bu hafta yine 5 yeni yarışmacı yarışacak ve 10 bin TL ödülü kazanmak için en güzel yemeklerini yapacak. Peki, Yemekteyiz 11.12.2017 son bölümde neler oldu? Yemekteyiz 11 Aralık 2017 Yeni Yarışmacıları kimler?

YEMEKTEYİZ YENİ YARIŞMACILAR KİMLER?