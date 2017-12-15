TV 8’de hafta içi her gün ekranlara gelen yemek yarışması Yemekteyiz 15 Aralık Haftanın Finalinde kim kazandı sorusunun yanıtı herkes tarafından merak ediliyor. Bugün, haftanın finalinde yarışan isim ise Yasemin Hanım. Peki, Yemekteyiz 15.12.2017 Haftanın Finalinde Yasemin Hanım Kaç Puan Aldı? TV 8 Yemekteyiz 15 Aralık Haftanın Finalinde Kim Kazandı? Yemekteyiz 15 Aralık Cuma haftanın finalinde puanlama nasıl oldu?

Onur Büyüktopçu’nun TV 8 ekranlarında sunduğu yarışma Yemekteyiz 15 Aralık Cuma haftanın finalinde heyecan dorukta. Bugün güzel yarışmacı ve mimar olan Yasemin Hanım, rakiplerini evinde ağırladı ve yemeklerini ikram etti. Peki, TV 8 Yemekteyiz 15 Aralık Haftanın Finalinde Yasemin Hanımın evinde neler yaşandı? Yasemin Hanım menüsünü yetiştirebildi mi? Yasemin Hanım, TV 8 Yemekteyiz 15 Aralık Haftanın Finalinde kaç puan aldı? İşte bugün Yemekteyiz’de yaşananlar…

TV 8 YEMEKTEYİZ 15 ARALIK HAFTANIN FİNALİ MERVE HANIM KAÇ PUAN ALDI?

Bugün yarışan Yasemin Hanım, misafirlerine en iyi yaptığı yemeklerden oluşan bir menü hazırladı. Yasemin Hanımın yemekleri genel anlamda beğenilirken, sadece Semra Hanımın yemekleri eleştirmesi, masada tartışma konusu oldu. Hem Yasemin Hanım, hem de diğer yarışmacılar, Semra Hanıma bu konudan dolayı tepki gösterdi. Bugün yarışan Yasemin Hanım’a Semra Hanım 4, Merve Hanım 6, Mehmet Bey 7 ve Utku bey ise 5 puan verdi. Yasemin Hanım bugün toplamda 22 puan aldı.

TV 8 YEMEKTEYİZ 15 ARALIK HAFTANIN FİNALİNDE KİM KAZANDI?

Tv 8 Yemekteyiz 15 Aralık Haftanın Finali puanlaması biraz sonra açıklanacak. Onur bey, yarışmacılara verdiği puanları açıkladıktan sonra birinci ortaya çıkacak. Yemekteyiz Haftanın finalinde birinci olan isim 30 puanla Yasemin hanım oldu.