TV 8 Yemekteyiz 18 Aralık Yeni hafta başladı. Bugün yarışmaya 5 yeni yarışmacı daha katılacak. Bu hafta yine Cuma günü haftanın finalinde 10 bin TL ödül verilecek ve yarışmacılar bu ödülü kazanmak için en iyi yemeklerini yaparak rakiplerine sunacak. Bu haftanın ilk gününde Yalçın Çeker yarışacak. Peki, Yalçın Bey menüsünü yetiştirebilecek mi? TV 8 Yemekteyiz 18 Aralık Yeni Haftanın Yarışmacıları Kimler? Yalçın bey bugün kaç puan alacak?

TV 8’de yayınlanan fenomen yemek yarışması Yemekteyiz, haftanın ilk gününde yeni yarışmacıları ile izleyenlerin karşısına çıkıyor. Bu hafta 5 yarışmacı yemeklerini rakipleri için yapacak ve en yüksek puanı almaya çalışacak. Haftanın finalinde Onur Beyin de verdiği puan ile haftanın birincisi belli olacak. İşte TV 8 Yemekteyiz 18 Aralık Yeni bölümde yaşananlar…

TV 8 YEMEKTEYİZ 18 ARALIK 2017 YENİ HAFTANIN YARIŞMACILARI

Yemekteyiz’de heyecan dolu bir hafta daha başladı. Bugün haftanın ilk gününde 34 yaşındaki Yalçın Çeker yarışacak. Yalçın Bey, annesi ile birlikte yaşıyor ve bekar.

45 yaşındaki Arzu Türker ise haftanın ikinci gün yarışmacısı. Arzu Hanım, yönetici olarak bir giyim firmasında çalışıyor.

47 yaşındaki Songül Döne ise Çarşamba günü yarışacak. Güzellik uzmanı olan Songül Hanım, evli.

Yunan yarışmacı Alex Papanigiditis haftanın 4. gününde yemeklerini rakipleri için yapacak.

33 yaşındaki Nergis Çavuşoğlu, haftanın 5. gününde yarışacak. Şu anda bebeği olduğu için çalışmayan yarışmacı aslında mağaza müdürü.

YEMEKTEYİZ 18.12.2017 YALÇIN BEYİN EVİNDE YAŞANANLAR VE PUANI

TV 8 Yemekteyiz 18 Aralık son bölümde Yalçın bey yarıştı. Yalçın Bey rakiplerine pilavı unuttuğunu söyleyince adeta eleştiri yağmuruna tutuldu. Yalçın beyin yemekleri rakipleri tarafından beğenilmedi. Tatlı olarak Güllaç ikram eden Yalçın beyin tatlısı da beğenilmedi.

Yalçın Bey günün puanlamasında Arzu Hanımdan 4, Nergis Hanımdan 4, Alex Beyden 3 ve Songül Hanımdan da 4 puan alarak günü 15 puan ile tamamladı.