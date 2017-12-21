Fox TV Stil Avcıları 21 Aralık 2017 yeni bölüm ile bugün yine izleyenleri ekran başına kilitledi. Bugün Melekler ve Yıldılar takımları günün konseptine en uygun kombini hazırlamak için yarışıyor. Bugün Melekler takımı adına kim yarışacak? Yıldızlar takımından hangi yarışmacı podyuma çıkacak? Fox TV Stil Avcıları 21 Aralık 2017 Günün Finalinde kim kazandı? Stil Avcıları 21.12.2017 son bölümde neler oldu?

Demet Şener, Hakan Akkaya ve Uğurkan Erez’in jüri üyesi olduğu Fox TV Stil Avcıları 21 Aralık 2017 yeni bölüm ile bugün ekrana geldi. Bugün yeni bölümde iki yarışmacı günün konsepti için alışveriş yaptı. Peki, Fox TV Stil Avcıları 21 Aralık 2017 Günün Finalinde kazanan kim oldu? Melekler mi yoksa Yıldızlar mı daha yüksek puan aldı? İşte Stil Avcıları 21.12.2017 Günün finalinde yaşananlar…

FOX TV STİL AVCILARI 21.12.2017 GÜNÜN KONSEPTİ NE?

Fox TV Stil Avcıları 21.12.2017 günü yarışmacılara “pul payet” konsepti verildi. Konsepte uygun alışveriş yapmak için ise bugün Melekler Takımından Buket, Yıldızlar takımından ise Duygu yarışıyor.