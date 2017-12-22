TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması Yemekteyiz Onur Büyüktopçu’nun muhteşem sunumuyla haftanın finali bölümüyle izleyenlerinin karşısına geçecek. Yeni haftanın son günü yarışan Nergiz Hanımın evinde neler yaşanacak? Nergiz Hanım rakiplerine nasıl bir sunum hazırlayacak? Rakipleri Nergis Hanımın yemeklerine kaç puan verecek? İşte Yemekteyiz 22 Aralık 2017 haftanın finalinde yaşananlar ve kazanan isim…

Onur Büyüktopçu’nun samimi sunumu ile ekran başındakilere farklı lezzetler sunan yarışma Yemekteyiz bir haftanın da ha sonuna geldi. Yemekteyizin son gün yarışmacısı Nergiz Hanımın yemekleri herkes tarafından merakla beklenirken günün sonunda kimin birinci olacağı ve haftanın en yüksek puanını alarak 10 bin liralık ödülün kime gideceği de merak ediliyor.

YEMEKTEYİZ 22 ARALIK 2017 NERGİZ HANIMIN EVİNDE NELER YAŞANDI?

Yemekteyizin son günü haftanın finali yarışmacısı Nergiz Hanım bugün rakiplerine kusursuz bir sofra sunmak ve yemeklerini beğendirmek için yarışacak. Nergiz Hanımın yemeklerinin beğenilip beğenilmeyeceği ve rakiplerinden kaç puan alacağı merakla bekleniyor.

YEMEKTEYİZ 22 ARALIK 2017 NERGİZ HANIMIN PUAN TABLOSU

Yemekteyiz 22 Aralık 2017 haftanın finalinde Nergis Hanım misafirlerine ilk olarak çorba ikram etti. Çorbası çok tuzlu bulunan Nergiz Hanım, bu eleştirileri kabul etti ve tuz kıvamını aşırı kaçırdığını söyledi. Bunun ardından misafirlerine ara sıcak olarak patatesli milföy böreği ikram eden Nergiz Hanımın böreği ve salatası iyi yorum aldı. Ayvalı Kereviz sunumuyla da oldukça olumlu yorumlar alan Nergiz Hanımın ana yemekte ikram ettiği soğan yahnisi basit kaçtığı belirtilerek oldukça eleştiri aldı. Ana yemeği basit bulunan Nergis Hanımın soğan yahnisi ve pirinç pilavında hiçbir emek bulunmadığı ve basite kaçtığı söylendi. Nergiz Hanımın sunduğu Osmanlı dönemine ait tatlı tüm rakipleri tarafınfan beğenildi. Haftanın finali gününde Nergiz Hanım, Arzu Hanımdan 4, Yalçın Beyden 4, Songül Hanımdan 4 ve Alex Beyden 3 puan alarak toplamda 15 puanla gününü tamamladı.

YEMEKTEYİZ 22 ARALIK 2017 HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Yemekteyiz'de Nergiz Hanımın evinde yaşananların ardından tüm yarışmacılar puanlamasını tamamladı ve yarışmanın sunucusu Onur Büyüktopçu'nun da verdiği puanların toplamıyla Alex Bey birincş oldu. Alex Bey toplamda 25 puanla rakiplerinin önüne geçti ve 10 bin liralık ödülün sahibi oldu.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com