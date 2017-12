Kanal D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın’ın son yayınlanan yeni bölümünde izleyenleri şaşkına çeviren bir sahne yayınlandı. Meltem’in Haluk’u etkilemeye çalışan Tutku’yu yastıkla dövdüğü sahne herkesi şok etti.

Seneler sonra Kanal D ekranlarında yeniden yayınlanmaya başlayan efsane dizi Çocuklar Duymasın yaz aylarından itibaren reyting rekorlarını alt üst etmeye başlamıştı. Yaz sezonunun bitmesi ve kış sezonuyla dizilerin sezon finaline girmesiyle reytinglerde gerileyen dizinin yayından kaldırılıp kaldırılmayacağı tartışmaları başlamış ancak dizinin yapımcısı ters köşe yaparak dizinin başrol oyuncuları Meltem ve Haluk’u boşatma kararı almıştı.

HALUK VE MELTEM BOŞANACAK MI?

İzleyicinin aklında Haluk ve Meltem boşanacak mı soruları dolanırken Meltem ve Haluk’un arasının açıldığı sıralarda Haluk’un karşısına çıkan Tutku her şeyi oldukça zorlaştırdı. Tutku Haluk’a resmen kafayı taktı ve onu baştan çıkartmak için her yolu denemeye başladı. Son yayınlanan yeni bölümde Tutku, Haluk ve Meltem’in aynı masada olduğu anlar oldukça heyecanla izlendi. İzleyici olayların seyrinin nasıl ilerleyeceğini merakla beklerken yine yayınlanan son bölümde Meltem’in Tutku’yu yastıkla dövdüğü anlar şaşkınlık yarattı. Meltem’in büyük bir hırsla Tutku’ya yastıkla vurduğu anlar izleyicide kısa süreli şok etkisi yaratırken kısa sürede bu sahnenin Meltem’in kurduğu bir hayal olduğu anlaşıldı. Çocuklar Duymasın her hafta Pazar akşamları Kanal D ekranlarında yeni bölümleri ile ekranlara gelmeye devam ediyor.

