TV8’in hafta içi her gün yayınlanan Yemekteyiz yarışmacıları bugün Ahmet Beyin evine misafir oldu. Ahmet Bey yeni haftanın ikinci gün yarışmacısı olurken rakipleri Ahmet Beyin menüsünü çok basit bulduklarını ve yemekleri yetiştiremeyeceğini söyledi. Peki, Ahmet Beyin evinde neler yaşandı? Ahmet Bey rakiplerinden kaç puan aldı? İşte detaylar…

YEMEKTEYİZ 2 OCAK 2018 AHBET BEYİN EVİNDE NELER YAŞANDI?

Ahmet Bey, haftanın ikinci gününde rakiplerini evinde ağırladı. Menüsünü tanıtan Ahmet Bey, alışverişini tamamladıktan sonra evine gelerek yemeklerini hazırlamaya başladı. Rakiplerine ilk olarak balkabağı çorbası ikramı yaptı. Ahmet Beyin balkabağı çorbası yarışmacılardan tam not aldı. Ara öğün olarak misafirlerine fırında hazırladığı haşhaş çubuklarını ikram eden Ahmet Beyin özellikle pancar püresi çok beğenildi ve iyi yorumlar aldı. Patates topları ve yanındaki özel acı sosuyla da iyi yorumlar alan Ahmet Beyin ana yemek için hazırladığı kereviz mezesi ve portakallı somonu rakipleri tarafından beğenilmedi. Özellikle Mehtap Hanım ve Azize Hanımın balık ürünlerini sevmemesi Ahmet Beyin zor zamanlar yaşamasına neden oldu. Son olarak tatlı sunumunda misafirlerine vişne soslu damla sakızlı muhallebi ikramı yaptı. Muhallebi yarışmacılar tarafından genel anlamda beğenildi. Özellikle de muhallebinin içindeki vişne sosunun tatlıya farklı bir lezzet kattığı belirtildi.

YEMEKTEYİZ 2 OCAK 2018 AHMET BEYİN PUAN TABLOSU

Yemekteyiz 2 Ocak 2018 yeni haftanın ikinci gününde Ahmet Bey, Zeynep Hanımdan 4, Ünal Beyden 3, Mehtap Hanımdan 6 ve Azize Hanımdan 5 puan alarak gününü toplamda 18 puanla tamamlayan yarışmacı oldu. Yemekteyiz yarın yayınlanacak yeni bölümünde Azize Hanımın evine konuk olacak.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.ypiajans.com