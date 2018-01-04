TV8 ekranlarında hafta içi her gün ekrana gelen Yemekteyiz’in bugün yayınlanacak olan yeni bölümünde dördüncü gün yarışmacısı Ünal Bey, rakiplerini evinde ağırlayacak. Hafta boyunca çok konuşması ve yorumları ile eleştirilen Ünal Bey, rakiplerine nasıl bir menü sunacak? Ünal Bey yemeklerini zamanında yetiştirebilecek mi? Ünal Beyin evine neler yaşanacak? Ünal Bey gün sonunda rakiplerinden kaç puan alacak?

Yemekteyiz yeni hafta yarışmacıları ile kaldığı yerden devam ediyor. Yeni haftanın dördüncü gün yarışmacısı olan Ünal Bey bugün evinde rakiplerini ağırlayacak. Bütün hafta boyunca en çok eleştiri yapan ve en çok konuşan kişi olarak tanımlanan Ünal Bey, rakipleri için nasıl bir menü hazırlayacak? Ünal Beyin yemekleri beğenilecek mi? Rakipleri Ünal Beye nasıl yorumlar yapacak? Rakipleri Ünal Beyin yemeklerine ve sunumlarına kaç puan verecek? Bu soruların ve çok daha fazlasının cevabı Yemekteyiz’in bugün yayınlanacak yeni bölümünde cevap bulacak…

Detaylar Gelecek…