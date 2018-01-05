Müge Anlı 5 Ocak 2018 yeni bölüm ile ekrana geliyor. Önceki gün İstanbul Maltepe’de yaşanan vahşet Türkiye’nin gündemine oturmuştu. 2 ve 3 yaşlarında iki çocuk, babaları tarafından öldürülmüş, baba daha sonra da intihar etmişti. Herkesten yardım istediğini ama korunmadığını söyleyen anne Dilek Çakır, bugün Müge Anlı 5 Ocak 2018 canlı yayınına katıldı. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert 5 Ocak son bölümde yaşananlar…

ATV’nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün iki çocuğu babaları tarafından öldürülen acılı anne Dilek Çakır vardı. Çakır, feryadı ile Türkiye’nin gündemine otururken Müge Anlı’ya katıldı ve acısını anlattı. Çocuklarının babasından korktuğunu ve herkesten yardım istediğini söyleyen Dilek Çakır, yaşananları canlı yayında anlattı. İşte Müge Anlı 5 Ocak 2018 canlı yayında yaşananlar…

ACILI ANNE: “BANA SAHİP ÇIKILMADI”

Kocasından 6 yıl boyunca şiddet gördüğünü söyleyen Dilek Çakır, her yolu denediğini ancak kimsenin kendisine sahip çıkmadığını söyledi. Acısı yüzünden okunan anne canlı yayında iki çocuğunu kendisinin yıkadığını ve kefenlediğini anlatırken başta Müge Anlı olmak üzere canlı yayında izleyen herkes gözyaşlarına boğuldu. Aylarca iki göz odada çocukları ile saklandığını söyleyen Çakır, çocuklarını buna rağmen korumayı başaramadığını söyledi.