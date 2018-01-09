Müge Anlı 9 Ocak 2018 Salı yayın tekrarında yaşananları sizler için haberimizin içerisinde derledik. ATV’de hafta içi her gün saat 10:00’da başlayan ve 13:00’a kadar devam eden Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşananlar merek ediliyor. Bugün canlı yayında neler oldu? Müge Anlı 9 Ocak 2018 Salı son bölümde neler yaşandı? Müge Anlı ile Tatlı Sert 9 Ocak Son Bölümde hangi konular işlendi?

ATV’de hafta içi her gün Müge Anlı’nın sunumu ile ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşananlar herkes tarafından ilgi ile takip ediliyor. Bugün canlı yayında neler oldu sorusunun yanıtını merak edenler için biz de site olarak Müge Anlı 9 Ocak 2018 Salı son bölümde yaşananları derledik. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert 9 Ocak Son Bölümde Yaşananlar…

KAYIP MAHMUT VE YASİN NEREDE?

Bir haftadan bu yana kayıp olan Mahmut beyin eşi Aynur Hanım bugün canlı yayına katılarak çok ilginç açıklamalarda bulundu. Aynur Hanım evlerine gelen Osman’ın Yasin Bey hakkında “Cinayeti işlediysem işledim” dediğini iddia etti. Eşinin de bir haftadan bu yana kayıp olmasından dolayı öldüğünü düşünen Aynur Hanım, iki olayla da Osman’ın ilgisi olduğunu düşündüğünü belirterek gözyaşlarına boğuldu.