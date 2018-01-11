Reyting sonuçları her gün olduğu gibi bugün de merakla bekleniyor. 10 Ocak Reyting Sonuçları açıklandı mı, Çarşamba reytinglerinde kim birinci oldu gibi soruların yanıtları aranıyor. Her hafta sevdikleri dizileri izleyen vatandaşlar, heyecan içinde dizilerinin reyting sıralamasını da görmek istiyor. Çarşamba akşamı özellikle TRT 1’de yayınlanan Diriliş Ertuğrul ve Kanal D’de yayınlanan Meryem dizileri reytinglerde kıyasıya bir rekabet yaşıyor. Peki, 10 Ocak Çarşamba Reytingleri Diriliş Ertuğrul Mu, Meryem Mi Birinci Oldu?

10 Ocak Çarşamba reyting sonuçları araştırılmaya başlandı bile. Geçtiğimiz hafta yılbaşından dolayı dizilerin ekranda olmaması nedeniyle hayal kırıklığına uğrayan TV izleyicileri, bu hafta dizilerin yeni bölümlerinin ekrana gelmesi ile ekran başına kilitlendi. Bu akşam iki dizinin yeni bölümü reytinglerde kıyasıya bir rekabet içine girdi. Peki, 10 Ocak Reyting Sonuçları nasıl şekillendi? Televizyon izleyicisi bugün en çok hangi yapımı izledi? 10 Ocak 2018 Çarşamba Reyting sonuçlarında Diriliş mi, Meryem mi birinci oldu? İşte 10 Ocak Çarşamba reyting sonuçları…

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YİNE ZİRVEDE

Çarşamba gecelerinin en çok izlenen dizisi olan Diriliş Ertuğrul bu hafta yine zirvedeydi. Her zaman olduğu gibi reytinglerde ilk sırayı kimselere kaptırmayan Diriliş Ertuğrul 10 Ocak Reyting Sonuçlarında da yine ilk sırada yer aldı.

MERYEM İKİNCİ SIRADA

10 Ocak Reyting Sonuçlarında ikinci sırada ise Meryem yer aldı. Meryem dizisi yeni bölümü ile bu akşam yine en çok izlenenler arasında yer aldı.