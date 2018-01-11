TV8 ekranlarının severek takip edilen yarışma programı Yemekteyiz’in bugün yarışacak olan ismi Uğur Bey. Hafta boyunca hem yaptığı eleştiriler hem de kendi günü için ortaya attığı iddialı sözler ile gündeme gelen Uğur Beyin kendi gününde neler yapacağı oldukça merak ediliyor. Uğur Beyin yemekleri beğenilecek mi? Uğur Bey rakiplerinden nasıl eleştiriler alacak? Uğur Beyin evinde neler yaşanacak? Uğur Beyin puan tablosu nasıl olacak? İşte detaylar…

Ekranların en çok izlenen yarışma programı Yemekteyiz’de bugün yeni haftasının dördüncü gününde iddialı yarışmacı Uğur Beyin evine konuk olunacak. Uğur Beyin menüsü ve yemeklerinin tadı oldukça merak edilirken rakiplerinden alacağı eleştirilerde merak konusu. Uğur Beyin evinde yaşananları ve çok daha fazlasını bugün Yemekteyiz’in yayınlanacak olan yeni bölümünün ardından sizlerle paylaşacağız.

YEMEKTEYİZ 11 OCAK 2018 UĞUR BEYİN EVİNDE NELER YAŞANDI?

Yeni haftanın en iddialı yarışmacısı olarak gösterilen Uğur Bey, yemekleriyle rakiplerini oldukça şaşırttı. Uğur Beyin masasındaoldukça gergin anlar yaşandı. Çorba ikramından kremalı mantar çorbası sunan Uğur Beyin çorbasını hiç kimse beğenmedi. Rakipleri Uğur Beyden daha iddialı bir çorba beklediklerini belirttiler. Uğur Bey, brokoli sufle, black pasta ve İspanyol salata sunumuyla da rakiplerinden beğeni alamadı. Ana yemek olarak milföyde kuzu prizola sunan Uğur Beyin ana yemeği rakipleri tarafından genel olarak beğenildi. Ttalı sunumunda ayva tatlısı ikramı yapan Uğur Beyin tatlısı da rakiplerinden tam puan alamadı.

YEMEKTEYİZ 11 OCAK 2018 UĞUR BEYİN PUAN TABLOSU

Uğur Bey gün sonunda Melike Hanımdan 1, Ömür Beyden 1, Sevda Hanımdan 4 ve Sumru Hanımdan 5 puan alarak gününü toplamda 11 puanla tamamladı.Yemekteyiz haftanın finali bölümünde yarın Sumru Hanım yarışacak.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com