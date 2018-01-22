TV8 ekranlarının hafta içi er gün yayınlanan ve her hafta farklı yarışmacılarla ekrana gelen Yemekteyiz programının yeni hafta yarışmacıları kendilerini tek tek tanıttı. Peki, Yemekteyiz yeni hafta yarışmacıları kimler? Yemekteyiz'de ilk gün yarışan isim kim? İşte yeni haftanın ilk gününde Yemekteyiz'de yaşananlar ve detayları...

YEMEKTEYİZ 22 0CAK 2018 YENİ HAFTA YARIŞMACILARI

Yemekteyiz yepyeni bir hafta ve yeni yarışmacıları ile ekranlara geldi. Bu haftanın ilk gün yarışacak olan ismi Sevim Hanım ev hanımı ve 2 çocuk annesi. Aslı Hanım 27 yaşında evli ve ev hanımı. Berkay Bey ise bankacılık sektöründe çalışıyor evli 1 çocuk babası ve yemek yapmayı çok seviyor. Fatma Hanım 45 yaşında ev hanımı ve 2 çocuk annesi. Yarışmaya katılmayı çok istediğini söyleyen Fatma Hanım kendisini burada gördüğü için çok mutlu. Berkay Bey, yeni haftanın en genç yarışmacısı. 18 yaşında öğrenci olan Berkay Bey Gastronomi bölümünde hazırlık sınıfında okuyor ve yarışmada iddialı olduğunu söylüyor.

YEMEKTEYİZ 22 OCAK 2018 SEVİM HANIMIN MENÜSÜ

Sevim Hanım bugün evinde ağırladığı rakiplerine; Kara lahana çorbası, Sarıyer böreği, soslu biftek, şehriyeli pirinç pilavı, mevsim salatası ve vişneli ayva tatlısı ikramı yaptı. Sevim Hanımın kara lahana çorbası rakipleri tarafından genel olarak beğenildi. Aslı Hanım çorbanın çok baharatlı olduğunu söyleyerek çok beğenmediğini belirtti. Sevim Hanımın Sarıyer böreği de lezzet olarak beğenildi. Berkay Bey, böreğinin altının yanık olduğunu söylese de kendisinin damak tadına uyduğunu ve beğendiğini belirtti. Ana yemek olarak misafirlerine soslu biftek ve şehriyeli pirinç pilavı ikramı yapan Sevim Hanımın ana yemeği de genel olarak geçer not aldı. Tatlı ikramında vişneli ayva tatlısı sunumu yapan Sevim Hanımın ayva tatlısı beğenilmedi. Tatlıda yoğun vişne tadı olduğunu söyleyen yarışmacılar tatlıyı beğenmediklerini söyledi.

YEMEKTEYİZ 22 OCAK 2018 SEVİM HANIMIN PUAN TABLOSU

Sevim Hanım haftanın ilk gününde, Aslı Hanımdan 4, Berkay Beyden 6, Göktuğ Beyden 3 ve Fatma Hanımdan 4 puan alarak toplamda 17 puanla gününü tamamladı.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com