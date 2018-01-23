Star TV ekranlarının sevilen dizisi Ufak Tefek Cinayetlerle ilgili kafaları karıştıran bir gelişme yaşandı. İzleyicinin beğenisini kazanan dizinin son yayınlanan bölümünde Oya ile Serhan arasında geçen sahne RTÜK tarafından uygunsuz bulunarak yayıncı kuruluşa yüklü bir para cezası kesildiği öğrenildi. Bu gelişme sonrasında dizinin yayından kaldırılacağı iddiaları ortada dolaşamaya başladı.

Star TV ekranlarında yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler dizisinin son yayınlanan bölümünde başrol oyuncular Oya ve Serhan arasında geçen sahne sonrasında RTÜK’ten diziye yüklü miktarda para cezası kesildiği öğrenildi. RTÜK’ün Türk aile yapısına aykırı bulduğu bu sahne sonrasında dizinin yayından kaldırılacağına dair haberlerde ortaya atıldı. Bu iddialara Ay Yapım’dan bir açıklık getirildiği ve dizinin yayından kaldırılacağı haberlerinin yalan olduğu açıklandı.

SOSYAL MEDYA TEPKİ GÖSTERDİ

Ufak Tefek Cinayetler dizisinin son yayınlanan bölümünde Oya ve Serhan arasında geçen sahne sosyal medyadan büyük tepki almıştı. Türk televizyon sahnesinin en cesur sahnesi olarak belirtilen bu sahne sonrasında sosyal medya kullanıcılarından bazıları RTÜK’ü göreve çağırdı ve tepki gösterdi. RTÜK’ün dizilerdeki pedofili, tecavüz, çok eşlilik ve kadına şiddet gibi sahnelere tepkisiz kaldığını iddia eden kullanıcılar sert eleştirilerde bulundu. Ay Yapım ise Star TV ekranlarında her Salı akşamı ekranlara gelen Ufak Tefek Cinayetler dizisinin yayından kaldırılacağı iddialarını yalanlayarak dizinin devam edeceğini belirtti.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com