ATV’de hafta içi her gün ekranlara gelen Müge Anlı 23 Ocak 2018 Son Bölümde oldukça komik anlar yaşandı. Programa konuk olan ve evliliği sadece bir saat süren damat, yaşadıklarını anlatırken hem Müge Anlı hem de stüdyoda bulunan diğer konuklar kahkahaya boğuldu. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert 23 Ocak 2018 Son Bölümde neler oldu?

ATV ekranlarında hafta içi her gün ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert 23 Ocak 2018 Son Bölümde bugün herkes gülme krizine girdi. Evlenmek istediği kızla sadece bir saat evli kalan Sinan Polat, stüdyoda anlattıkları ile herkesi gülmekten kırdı geçirdi. Başta Müge Anlı olmak üzere stüdyoda bulunan herkes, Sinan Polat’ın traji komik hikayesini kahkahalar ile dinledi. İşte Müge Anlı son bölümde yaşananlar…

GELİN ALTINLARI ALIP KAÇTI

Müge Anlı'nın programına bugün konuk olan Sinan Polat, bir kızla evlenmek istediğini, ancak bu evliliği sadece bir saat sürdüğünü söyledi. Çünkü gelin hanım, düğünün hemen ardından altınları da alarak kayıplara karıştı. Sinan Polat, yaşadığı trajik olayı komik bir şekilde anlatırken, Müge Anlı ve stüdyodakiler kahkaha krizine girdi.

SON DÖNEMLERDE ÇOK SIK YAŞANIYOR

Gelinlerin altınları alıp kaçma olayı ise ilk kez olmuyor. Son dönemlerde başta Müge Anlı ile Tatlı Sert olmak üzere bir çok programda bu tür olaylar gündeme geliyor. Hatta daha önce Müge Anlı’da bir gelinin onlarca kişiyi aynı yöntemle dolandırdığı bile ortaya çıkmıştı.