TV8 ekranlarının wn çok izlenen yarışmalarından Yemekteyiz'de adım adım final gününe yaklaşılırken dördüncü gün yarışmacısı Berkay Bey bugün rakiplerini evinde ağırlayacak. 18 yaşında olan ve yarışmacılar arasındaki en genç isim olan Berkay Beyin evinde neler yaşanacak? Berkay Beyin menüsünde neler yer alacak? Berkay Bey rakiplerinden kaç puan alacak? İşte detaylar...

Hafta içi her gün ekranlara gelen Yemekteyiz yarışmasında bugün Berkay Bey rakiplerini evinde ağırlayan isim olacak. Haftanın finaline sadece bir gün kala Berkay Beyin evinde neler yaşanacak? Berkay Bey yemeklerini yetiştirebilecek mi? Berkay Beyin yemekleri rakipleri tarafından beğenilecek mi? Berkay Bey rakiplerinden kaç puan alacak? Bu soruların ve çok daha fazlasının cevabı Yemekteyiz'in bugün yayınlanacak yeni bölümünde cevap bulacak.

YEMEKTEYİZ 25 OCAK 2018 BERKAY BEYİN EVİNDE YAŞANANLAR

Berkay Bey, Ymeekteyiz'in yeni haftasının dördüncü gününde yemeklerini yapmak için malzemelerini almaya çıktığı alış verişinde programın alış veriş rekorunu kırdı ve 11 dakikada tüm alış verişinii tamamladı. Yemeklerini de saati saatine yetiştiren yarışmacı rakiplerine ilk olarak karnabahar çorbası sundu. Çorbası çok baharatlı bulunan Berkay Bey, oldukça eleştiri aldı. Ara sıcak olarak patates sufle ikramı yapan Berkay Beyin ara sıcak ikramı da beğenilmedi. Ana yemekte susamlı pirinç pilavı ve yanında et bonfile ikramı yapan Berkay Beyin eti sert bulunurken pilavının değişik ve lezzetli olduğu yorumları yapıldı. berkay Bey, sofrasında Sarayburnu salatası ikramı yaptı. Son olarak tatlısı da beğenilmeyen Berkay Beyin tatlısı da çok iyi yorumlar almadı.

YEMEKTEYİZ 25 OCAK 2018 BERKAY BEYİN PUAN TABLOSU

Berkay Bey, Göktuğ Beyden 2, Aslı Hanımdan 4, Fatma Hanımdan 4 ve Sevim Hanımdan 3 puan alarak gününü toplamda 13 puanla tamamladı. Yemekteyiz'in haftanın finali bölümğnde Aslı Hanım yarışacak.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com